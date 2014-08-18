В данном списке представлены программы для замены Kerish Doctor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kerish Doctor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Kerish Doctor.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kerish Doctor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Kerish Doctor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Kerish Doctor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 1.6.0.2157
Программа для оптимизации компьютера
Версия 7.12.1526
Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра
Версия 9.95
Программа для чистки компьютера
Версия 22.3.5073
Программа для увеличения производительности ПК
Версия 14.5.2
Ускорить и очистить Windows
Версия 4.53.426
Ускорение и очистка Windows
Версия 9.0
Ускорение компьютера