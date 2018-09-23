Kerish Doctor — мультизадачная программа, сочетающая в себе функционал приложений по оптимизации компьютера, устранению различных системных неполадок в работе ОС Windows, выявлению и удалению вредоносного и потенциально нежелательного ПО. Тем не менее, Kerish Doctor не является полноценной заменой антивирусу.

Функции программы Kerish Doctor

Список выполняемых программой Kerish Doctor задач достаточно широк, он делится на несколько основных разделов, в каждом из которых присутствуют дополнительные подразделы:

Обслуживание компьютера и системы

Приложение имеет широкий набор функций по обслуживанию ПК. Сюда относятся:

Инструменты диагностики системны. Программа способна выявлять и устранять широкий спектр проблем в работе ОС Windows. В ходе диагностики выявляются ошибки в реестре, выполняется проверка параметров работы системных приложений, служб и компонентов, обнаруживаются мусорные файлы и ряд других задач. Пользователь может самостоятельно выбрать объекты, которые следует подвергнуть диагностике (их более 30).

Сервисные функции. С помощью программы Kerish Doctor можно решить ряд распространенных и достаточно редких неполадок, связанных с работой Windows: ошибки системы и драйверов, системных служб, проблемы с открытиями тех или иных файлов и многое другое. Также приложение позволяет выполнить тонкие настройки различных компонентов Windows, выполнить проверку установленного пользовательского ПО на наличие уязвимостей и т.д.

Инструменты по оптимизации ПК. В Kerish Doctor заложено множество функций, выполнение которых позволит ускорить работу компьютера. Это достигается за счет отключения/перенастройки малоиспользующихся служб и системных компонентов, оптимизации оперативной памяти и сетевых соединений, запуска системных и встроенных в саму программу функций обслуживания ПК.

Работа с носителями информации. Программа Kerish Doctor также способна восстанавливать утерянные/удаленные/поврежденные данные, находить и удалять пустые и/или дублированные папки и файлы.

Отдельно следует отметить функционал Kerish Doctor по ускорению работы ресурсоемких приложений, например, компьютерных игр. Пользователь добавляет игру в программу, а при последующем ее запуске из оперативной памяти удаляются ненужные процессы, оптимизируются системные параметры, выполняется ряд других задач, призванных увеличить производительность ПК.

Вспомогательный инструментарий

В приложении Kerish Doctor предусмотрен ряд функций по работе с системой, хранящимися на накопителях данными, установленными приложениями и т.д:

Получение сведений и управление запущенными процессами.

Управление установленными расширениями браузеров.

Контроль автозагрузки и системного расписания (планировщик задач).

Работа с приватными данными — история браузера, списки недавно открывавшихся файлов и т.д.

Низкоуровневое удаление (без возможности восстановления или обнаружения следов существования) файлов с носителей информации.

Удаление файлов и папок, занятых (заблокированных) приложениями, и другие инструменты.

Мониторинг ПК

При помощи Kerish Doctor пользователь сможет в реальном времени отслеживать состояние тех или иных устройств компьютера:

Температура и загруженность процессора, видеокарты, жестких дисков и т.д.

Состояние сетевых подключений с возможность просмотра используемых ими портов и задействованных протоколов.

Совместимость с Windows, версии программы

Программа работает во всех версиях ОС Windows разрядностью 32 и 64 бит. Это условно-бесплатное приложение, которым можно пользоваться бесплатно в течение 15 дней (при этом функционал практически не урезается, реклама отсутствует). Поскольку бесплатная лицензия Kerish Doctor ограничена, за платную версию утилиты придется заплатить от 390 рублей.