SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GPU-Z

В данном списке представлены программы для замены GPU-Z. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPU-Z, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
Argus Monitor
Argus Monitor

Версия 7.4.3.3192

Программа для мониторинга работы основных компонентов компьютера и управления кулерами

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
AMD Software: Adrenalin Edition
AMD Software: Adrenalin Edition

Версия 26.8.1

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
System Scanner
System Scanner

Версия 1.1

Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями

Оценок пока нет
System Information Viewer (SIV)
System Information Viewer (SIV)

Версия 5.75

Утилита для просмотра сведений о ПК

Оценок пока нет
GPUShark
GPUShark

Версия 0.31.0.0

Программа для сбора технических сведений о видеокарте

Оценок пока нет
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
EVEREST Ultimate Edition
EVEREST Ultimate Edition

Версия 5.50

Диагностика компьютера и ПО

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (16)
Tweak-SSD
Tweak-SSD

Версия 2.0.70

Программа для оптимизации работы SSD-накопителей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HARDiNFO
HARDiNFO

Версия 8.0

Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
GPU Caps Viewer
GPU Caps Viewer

Версия 1.57.1.0

Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
NZXT CAM
NZXT CAM

Версия 4.30.2

Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Performance Test
Performance Test

Версия 9.0.1030

Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SIW
SIW

Версия 1.64 build 623

Программы для проверки ПК

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