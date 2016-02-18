В данном списке представлены программы для замены GPU-Z. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPU-Z, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GPU-Z.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPU-Z, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GPU-Z. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GPU-Z, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 19 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 8.40.5000
Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 7.4.3.3192
Программа для мониторинга работы основных компонентов компьютера и управления кулерами
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 26.8.1
Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния компьютера
Версия 1.1
Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями
Версия 5.75
Утилита для просмотра сведений о ПК
Версия 0.31.0.0
Программа для сбора технических сведений о видеокарте
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 5.50
Диагностика компьютера и ПО
Версия 2.0.70
Программа для оптимизации работы SSD-накопителей
Версия 8.0
Программа идентификации компонентов и определения производительности компьютера
Версия 1.57.1.0
Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт
Версия 4.30.2
Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК
Версия 9.0.1030
Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера
Версия 1.64 build 623
Программы для проверки ПК