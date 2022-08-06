SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GearUP Booster

В данном списке представлены программы для замены GearUP Booster. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GearUP Booster, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

ExitLag
ExitLag

Версия 5.23.3

Программа для уменьшения пинга в онлайн-играх

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (49)
Optimize Game Booster
Optimize Game Booster

Версия 1.0.6.0

Программа для оптимизации Windows под игры

Оценок пока нет
Mudfish
Mudfish

Версия 5.7.6

Программа для уменьшения пинга в онлайн-играх

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (19)
cFosSpeed
cFosSpeed

Версия 12.50

Программа для увеличения скорости интернет-соединения

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)