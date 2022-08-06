GearUP Booster — программа для снижения времени отклика у игр на компьютерах с плохим интернет-соединением. Приложение дает возможность снизить пинг.

Утилита совместима с 32-х и 64-битными операционными системами Windows версий 7, 8.1, 10, 11, а также с Android, iOS, консольными приставками PS4 и PS5. Утилита распространяется условно-бесплатно. Интерфейс русифицирован.

Как начать пользоваться GearUp Booster?

Для создания личного кабинета использования всех возможностей игрового ускорителя необходимо в нем зарегистрироваться через Gmail. После регистрации программа попросит купить Premium-членство в сервисе. Без него будет недоступна технология AIR и некоторые другие возможности, которые дает утилита.

Членство стоит 3,99 долларов в месяц. При покупке Premium сразу на год цена будет снижена до 2,99 доллара в месяц. Нужно будет привязать банковскую карту и попробовать запустить GearUP Booster в бесплатном режиме. Бесплатный тестовый период длится 3 дня.

После установки на операционную систему Windows появится окно с вкладками «Главная» и «Игры» в левой части экрана. В правой части будет изображен аватар пользователя. Если на него навести курсор, он отобразит время нахождения пользователя в игре.

В правой нижней части окна отобразятся «Мои игры». Здесь можно посмотреть количество установленных игр на компьютере и число ускоренных через GearUP Booster. Вкладка «Кошелек» показывает баланс пользователя.

Возможности и особенности GearUP Booster

GearUP Booster использует технологию режима умной маршрутизации. С помощью AIR компьютер игрока подсоединяется к нескольким серверами, обеспечивающим низкий пинг и высокую скорость интернета. Неиграбельный пинг в 100 единиц может упасть до 70 в первые секунды при включении GearUP Booster.

Выделенная сеть позволяет всегда оставаться на лучшем сервере без задержек отклика игры. Эта технология включается автоматически после входа пользователя в игру.

Интерфейс интуитивно-понятный для новичков. Разработчики внедрили инструкции и руководства по пользованию программным обеспечением. Половина действия была автоматизирована.

GearUP Booster уменьшает лаги, создавая эффективную среду для мобильного устройства, ПК или ноутбука. Программа позволяет выбрать страну или материк с лучшими по скорости серверами.