SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Game Fire

В данном списке представлены программы для замены Game Fire. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Game Fire, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Smart Game Booster
Smart Game Booster

Версия 5.3

Ускорение работы компьютера в играх

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (26)
ASUS GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III

Версия 1.7.7.0

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и RADEON

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (111)
Optimize Game Booster
Optimize Game Booster

Версия 1.0.6.0

Программа для оптимизации Windows под игры

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AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Upgrader
Upgrader

Версия 3.1.0

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
GameBoost
GameBoost

Версия 3.10.21.2019

Программа для ускорения игр

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
GameGain
GameGain

Версия 4.6.4

Программа для увеличения производительности игр

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Razer Game Booster
Razer Game Booster

Версия 8.7.16.626

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (39)
Ускоритель Компьютера
Ускоритель Компьютера

Версия 4.0

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (8)
PC Win Booster
PC Win Booster

Версия 10.3.7.339

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
WPS Performance Station
WPS Performance Station

Версия 3.9.0922

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (48)