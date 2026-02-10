FileOptimizer — программа для оптимизации размера файлов путем их сжатия с потерями и без потерь при использовании различных алгоритмов. Приложение распространяется бесплатно, но в интерфейсе может присутствовать реклама (можно отключить в настройках).

Программа переведена на русский язык, поддерживается 32-х и 64-битными операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (в разных системах возможны разные результаты сжатия).

Зачем нужна программа FileOptimizer?

Программа FileOptimizer не является архиватором, как таковым, хотя некоторые методы обработки файлов совпадают с методами, используемыми архиваторами. По словам разработчика в данное приложение интегрировано более 90 различных инструментов/плагинов/утилит по сжатию файлов, и так доступных в сети бесплатно. Автор же объединил их в единую платформу и сделал так, чтобы ими могли пользоваться самые обычные пользователи ПК, нуждающиеся в сжатии файлов.

Важной особенностью программы FileOptimizer является ее способность работать более чем с 400-ми типами файлов — начиная от мультимедиа и электронных документов, заканчивая исполнимыми EXE-файлами и многочисленными архивами (т.е. утилита FileOptimizer способна сжимать и без того сжатые и запакованные в архивы файлы).

Процесс сжатия большинства поддерживаемых утилитой типов файлов настроить невозможно (программа работает по схеме «как есть»), но все же для некоторых распространенных форматов такие настройки присутствуют. В основном это включение/выключение опции удаления метаданных, специфических алгоритмов/методов сжатия, опции сжатия с потерями и т.п. Речь идет о следующих типах файлов:

Графические файлы формата BMP, GIF, JPEG, PNG, PCX и TIFF.

Аудиофалы формата

Видеофайлы формата

Электронные документы формата

Исполнимые EXE-файлы (т.е. Windows-программы).

Архивы формата GZ, ZIP.

Файлы исходных кодов формата CSS, HTML, JS, LUA и XML.

Среди дополнительных функций и настраиваемых опций (применимы к любым типам файлов) утилиты FileOptimizer отметим:

Возможность установки степени оптимизации (сжатия) — от «Скоростного» до «Лучшего» (всего 9 ступеней).

Возможность установки приоритета процесса, отвечающего за сжатие (чем выше, тем больше ресурсов ПК будет выделено для работы программы).

Создание сразу двух резервных копий сжимаемых файлов — одна помещается в «Корзину», другая создается рядом с сжимаемым файлом (то же название, но с расширением «.BAK»).

Возможность создания масок с именами и/или путями файлов для их включения/исключения из процесса сжатия. Удобно при добавлении большого количества файлов на обработку. Можно, например, создать маску исключения по расширению (вроде .JPG) — тогда программа пропустит в добавленном пользователем массиве файлов все JPG-изображения.

Для отключения рекламы в интерфейсе (если это не было сделано при установке) нужно установить галочку на пункте «Скрыть рекламу» во вкладке «Внешний вид» настроек программы.