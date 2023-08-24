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Gigabyte EasyTune

Gigabyte EasyTune

Программа для разгона процессора и ОЗУ на материнских платах Gigabyte

2,7 (70)
Оценок пока нет
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Актуальная версия B24.0119.1
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История изменений

Версия B24.0119.1

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Оценки программы

2,7

70 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Gigabyte EasyTune

1 отзыв

ярослав

скачал установил от имени а дмина перезагрузил сразу. и нечего... вродебы стартует ( спрашивает разрешение на запуск) и потом нечего совсем...
вот мои параметры
Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-041312-Chipset$F2A78M-D3H_BIOS DATE: 12/28/13 09:32:58 VER: 04.06.05
Системная плата Gigabyte GA-F2A78M-D3H

Свойства шины FSB
Тип шины AMD K15.3
Реальная частота 100 МГц
Эффективная частота 100 МГц
Частота северного моста [ TRIAL VERSION ]

Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR3 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 20:3
Реальная частота 669 МГц (DDR)
Эффективная частота 1338 МГц
Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] МБ/с

Физическая информация о системной плате
Разъёмы для ЦП 1 Socket FM2+
Разъёмы расширения [ TRIAL VERSION ]
Разъёмы ОЗУ 4 DDR3 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 240 mm x 240 mm
Чипсет системной платы A78
Дополнительные функции [ TRIAL VERSION ]

Производитель системной платы
Фирма Gigabyte Technology Co., Ltd.
Информация о продукте https://www.gigabyte.com/Motherboard
Загрузка обновлений BIOS https://www.gigabyte.com/Support
Обновление драйверов http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
Модернизации BIOS http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП DualCore AMD A6-7400K, 3900 MHz (39 x 100)
Псевдоним ЦП Kaveri
Степпинг ЦП KV-A1
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, XOP, AVX, FMA, FMA4, AES
Исходная частота [ TRIAL VERSION ]
Мин./макс. множитель ЦП 8x / 63x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 96 КБ per module
Кэш L1 данных [ TRIAL VERSION ]
Кэш L2 1 МБ per module (On-Die, ECC, Full-Speed)

Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 904 Pin uOPGA
Размеры корпуса 40 mm x 40 mm
Число транзисторов [ TRIAL VERSION ]
Технологический процесс 28 nm CMOS, Cu, Gate-First, SHP
Размер кристалла [ TRIAL VERSION ]
Напряжение питания ядра 0.975 - 1.425 V
Типичная мощность 64.9 W

Производитель ЦП
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте https://www.amd.com/en/products/processors-desktop
Обновление драйверов http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates

Multi CPU
ID системной платы A M I ALASKA
CPU #1 AMD A6-7400K Radeon R5, 6 Compute Cores 2C+4G, 3493 МГц
CPU #2 AMD A6-7400K Radeon R5, 6 Compute Cores 2C+4G, 3494 МГц

Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 12%
ЦП 1 / Ядро 2 13%