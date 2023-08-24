Gigabyte EasyTune — программа для разгона (увеличения производительности) и тонкой корректировки работы центрального процессора и оперативной памяти на материнских платах производства Gigabyte. Также в приложении предусмотрен функционал для быстрой перенастройки системных параметров в зависимости от того, требуется ли пользователю увеличение производительности работы системы либо снижение компьютером энергопотребления.

Как пользоваться программой Gigabyte EasyTune?

Одна из особенностей программы Gigabyte EasyTune — простой и понятный пользовательский интерфейс. В основном окне расположены вкладки, в которых отражен весь функционал приложения — все настройки выполняют в них, пользователю более не нужно никуда заходить.

Smart Quick Boost

В этой вкладке осуществляется быстрая настройка ключевых параметров работы системы и вычислительных компонентов ПК. Пользователю достаточно лишь выбрать один из 6-ти предлагаемых программой режимов работы, и тот будет сразу применен без необходимости перезагрузки ПК. Например:

При включении режима «Energy Saving» система и компьютер переходят в режим максимального энергосбережения, при этом производительности машины снижается.

Если же задействовать режим «Extreme», можно получить максимально возможный прирост производительности компьютера.

Advanced CPU OC

Из этой вкладки осуществляется ручная настройка различных параметров работы центрального процессора:

Frequency (тактовая частота). При помощи ползунков пользователь может увеличить или, наоборот, понизить тактовую частоту каждого отдельного ядра процессора — в зависимости от того, требуется ли пользователю высокая производительности или энергосбережение.

Voltage (напряжение). Также при помощи ползунков можно легко увеличить или понизить подаваемое напряжение на различные компоненты центрального процессора, а также, наоборот, выставить ограничения напряжения для их защиты: отдельные ядра, встроенные компоненты памяти, интерфейсы, шины и другие.

Graphic. Данный параметр отвечает за регулировку частоты работы встроенного в ЦП графического ядра. Актуально только для материнских плат Gigabyte с интегрированной видеокартой.

Advanced DDR OC

В этой вкладке расположены настройки для основных запоминающих устройств (ОЗУ) компьютера:

Frequency (тактовая частота). Регулировка общей тактовой частоты работы устройств памяти.

Memory (память). Здесь расположены настройки для широкого спектра параметров работы оперативной памяти, включая т.н. тайминги.

3D Power

В некоторых моделях материнских плат Gigabyte при помощи утилиты EasyTune можно тонко настраивать параметры широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Если имеющаяся плата поддерживает перенастройку параметров ШИМ, в программе отобразится вкладка «3D Power», откуда можно будет выполнить соответствующие настройки.

Требования к компьютеру

Для работы приложения требуется компьютер под управлением Windows 7 или выше (x86/x64). Интерфейс Gigabyte EasyTune имеет поддержку русского языка. Для запуска и использования программы на компьютере должна быть установлена фирменная утилита от Gigabyte — AppCenter.