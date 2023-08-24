Gigabyte EasyTune — программа для разгона (увеличения производительности) и тонкой корректировки работы центрального процессора и оперативной памяти на материнских платах производства Gigabyte. Также в приложении предусмотрен функционал для быстрой перенастройки системных параметров в зависимости от того, требуется ли пользователю увеличение производительности работы системы либо снижение компьютером энергопотребления.
Как пользоваться программой Gigabyte EasyTune?
Одна из особенностей программы Gigabyte EasyTune — простой и понятный пользовательский интерфейс. В основном окне расположены вкладки, в которых отражен весь функционал приложения — все настройки выполняют в них, пользователю более не нужно никуда заходить.
Smart Quick Boost
В этой вкладке осуществляется быстрая настройка ключевых параметров работы системы и вычислительных компонентов ПК. Пользователю достаточно лишь выбрать один из 6-ти предлагаемых программой режимов работы, и тот будет сразу применен без необходимости перезагрузки ПК. Например:
- При включении режима «Energy Saving» система и компьютер переходят в режим максимального энергосбережения, при этом производительности машины снижается.
- Если же задействовать режим «Extreme», можно получить максимально возможный прирост производительности компьютера.
Advanced CPU OC
Из этой вкладки осуществляется ручная настройка различных параметров работы центрального процессора:
- Frequency (тактовая частота). При помощи ползунков пользователь может увеличить или, наоборот, понизить тактовую частоту каждого отдельного ядра процессора — в зависимости от того, требуется ли пользователю высокая производительности или энергосбережение.
- Voltage (напряжение). Также при помощи ползунков можно легко увеличить или понизить подаваемое напряжение на различные компоненты центрального процессора, а также, наоборот, выставить ограничения напряжения для их защиты: отдельные ядра, встроенные компоненты памяти, интерфейсы, шины и другие.
- Graphic. Данный параметр отвечает за регулировку частоты работы встроенного в ЦП графического ядра. Актуально только для материнских плат Gigabyte с интегрированной видеокартой.
Advanced DDR OC
В этой вкладке расположены настройки для основных запоминающих устройств (ОЗУ) компьютера:
- Frequency (тактовая частота). Регулировка общей тактовой частоты работы устройств памяти.
- Memory (память). Здесь расположены настройки для широкого спектра параметров работы оперативной памяти, включая т.н. тайминги.
3D Power
В некоторых моделях материнских плат Gigabyte при помощи утилиты EasyTune можно тонко настраивать параметры широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Если имеющаяся плата поддерживает перенастройку параметров ШИМ, в программе отобразится вкладка «3D Power», откуда можно будет выполнить соответствующие настройки.
Требования к компьютеру
Для работы приложения требуется компьютер под управлением Windows 7 или выше (x86/x64). Интерфейс Gigabyte EasyTune имеет поддержку русского языка. Для запуска и использования программы на компьютере должна быть установлена фирменная утилита от Gigabyte — AppCenter.