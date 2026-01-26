Dolby Access — приложение с большим количеством возможностей для настройки Dolby Audio. Она позволяет конфигурировать устройства с поддержкой Dolby Atmos и полноценно использовать Dolby Audio в программах на Windows. Решение платное, однако имеет бесплатный пробный период продолжительностью 30 дней.

Программа поддерживает русский язык и имеет современный дизайн интерфейса. Dolby Access работает на Windows 10 (19H1 и выше) и 11 (только 64 бит), а также на Xbox. Кроме того, утилита поддерживает домашние кинотеатры, подключенные через HDMI.

Возможности программы Dolby Access

Dolby Access — полезный инструмент для работы с технологией Dolby Audio. Он позволяет внедрять ее в мультимедийные приложения Windows, а также настраивать аудиоустройства с ее поддержкой. Утилита имеет множество параметров для конфигурации оборудования и звука в программах и играх.

Игры

Особенно полезной программа способна оказаться в играх, где с помощью протокола Dolby Audio можно добиться качественного и реалистичного звучания. Dolby Access поддерживает все современные популярные игры, среди которых:

Ori and the Will of the Wisps;

Cyberpunk 2077;

Call of Duty: Warzone;

Metro Exodus;

Psychonauts 2;

Resident Evil 2 и многие другие.

Благодаря Dolby Access, можно существенно упростить процесс настройки звука в них. Кроме того, программа позволяет использовать Game Pass вместе с Dolby Audio для получения максимально возможного качества и высокой производительности в играх.

Приложения

Использовать Dolby Audio можно не только в играх, но и в других программах. Например, в проигрывателях, онлайн-кинотеатрах. Разработчик Dolby Access заявляет о поддержке Netflix, Disney+, Maxdome, Amazon Prime Video, приложения "Кино и ТВ", встроенного в Windows, и других популярных сервисов и программ.

Функционал

Для тонкой настройки звука в приложении доступны эквалайзер, параметры подключенных аудиоустройств. Присутствует возможность выбрать готовый пользовательский профиль для быстрой персонализации звучания.

Итог

Dolby Access — удобное решение для Dolby Audio, позволяющее как выполнить быструю настройку звука в играх и программах, так и более детально и тонко сконфигурировать аудио под себя, используя пользовательские профили. К преимуществам программы стоит отнести поддержку большого количества приложений и игр, возможность установки на Xbox, а также наличие русского языка для интерфейса.