DirectX — комплекс программных компонентов для создания и управления компьютерной графикой. Данный инструмент полезен для видео-программистов, разработчиков игр и создателей мультимедиа-программ под операционную систему Windows.

Сегодня последние версии операционной системы Windows оснащены новейшими версиями DirectX, предоставляющими широкие возможности в создании различной величины 3D-объектов, компоновки видео и заточки визуальных и звуковых деталей. Известно, что многие современные игры не будут работать корректно без DirectX, потому что именно этот программный пакет обеспечивает реалистичную графику высокого качества.

Последний выпуск библиотеки имеет полную совместимость со всеми версиями Windows (32 и 64-битными) и отлично подстраивается под современные процессоры.

По состоянию на 2018 год компоненты DirectX бесплатно скачиваются с официального сайта Microsoft как инсталлятор (веб-установщик) под названием DirectX End-User Runtime Web Installer. После запуска происходит установка всего необходимого ПО.