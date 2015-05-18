В данном списке представлены программы для замены Defraggler. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Defraggler, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Defraggler.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Defraggler, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Defraggler. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Defraggler, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 1.6.0.2157
Программа для оптимизации компьютера
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 12.0.0
Программа для дефрагментации накопителей
Версия 9.0.1
Программа для дефрагментации дисков
Версия 8.0.21.0
Программа для дефрагментации файлов на носителях информации
Версия 1.00.5976
Agomo - новый облачный сервис от Piriform