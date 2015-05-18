SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Defraggler

В данном списке представлены программы для замены Defraggler. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Defraggler, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
Smart Defrag
Smart Defrag

Версия 12.0.0

Программа для дефрагментации накопителей

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
UltraDefrag
UltraDefrag

Версия 9.0.1

Программа для дефрагментации дисков

Оценок пока нет
Auslogics Disk Defrag Pro
Auslogics Disk Defrag Pro

Версия 8.0.21.0

Программа для дефрагментации файлов на носителях информации

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Agomo
Agomo

Версия 1.00.5976

Agomo - новый облачный сервис от Piriform

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