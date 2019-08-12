В данном списке представлены программы для замены CrystalDiskMark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CrystalDiskMark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CrystalDiskMark.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CrystalDiskMark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CrystalDiskMark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CrystalDiskMark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 12 программ
Версия 10.12.1
Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей
Версия 7.5
Программа для отслеживания состояния накопителей.
Версия 2.5.82
Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей
Версия 3.2.7.0
Программа для тестирования и сравнения производительности ПК
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 17.9.1
Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD
Версия 12.5
Инструмент для управления дисками и томами
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 2.0.7316.34247
Программа для тестирования производительности SSD и других типов накопителей
Версия 1.40.3
Программа для вычисления примерного срока службы SSD-диска
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков