SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CrystalDiskMark

В данном списке представлены программы для замены CrystalDiskMark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CrystalDiskMark, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
Smartmontools
Smartmontools

Версия 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

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SSD Life
SSD Life

Версия 2.5.82

Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
UserBenchmark
UserBenchmark

Версия 3.2.7.0

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
Paragon Hard Disk Manager
Paragon Hard Disk Manager

Версия 17.9.1

Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Acronis Disk Director
Acronis Disk Director

Версия 12.5

Инструмент для управления дисками и томами

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)
Victoria HDD
Victoria HDD

Версия 5.37

Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark

Версия 2.0.7316.34247

Программа для тестирования производительности SSD и других типов накопителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
SSDReady
SSDReady

Версия 1.40.3

Программа для вычисления примерного срока службы SSD-диска

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
HDDlife
HDDlife

Версия 4.2.204

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)