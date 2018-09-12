SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CrystalDiskInfo

В данном списке представлены программы для замены CrystalDiskInfo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CrystalDiskInfo, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
TestDisk
TestDisk

Версия 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
WinDirStat
WinDirStat

Версия 2.9.3

Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
DiskCheckup
DiskCheckup

Версия 3.6

Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Smartmontools
Smartmontools

Версия 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

Оценок пока нет
Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel

Версия 6.30.1

Программа для мониторинга состояния накопителей.

Оценок пока нет
System Scanner
System Scanner

Версия 1.1

Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями

Оценок пока нет
SSD Life
SSD Life

Версия 2.5.82

Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
UserBenchmark
UserBenchmark

Версия 3.2.7.0

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Prime95
Prime95

Версия 30.8

Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
clonezilla
clonezilla

Версия 3.1.0-22

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
SSD Fresh
SSD Fresh

Версия 2022

Программа для оптимизации и обслуживания SSD-дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
HDDlife
HDDlife

Версия 4.2.204

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Defraggler
Defraggler

Версия 2.22

Программа для дефрагментации жестких дисков

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)