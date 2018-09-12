В данном списке представлены программы для замены CrystalDiskInfo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CrystalDiskInfo, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CrystalDiskInfo.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CrystalDiskInfo, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CrystalDiskInfo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CrystalDiskInfo, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 16 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 7.2
Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных
Версия 2.9.3
Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 3.6
Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков
Версия 7.5
Программа для отслеживания состояния накопителей.
Версия 6.30.1
Программа для мониторинга состояния накопителей.
Версия 1.1
Программа для получения информации о ПК с дополнительными функциями
Версия 2.5.82
Программа для диагностики и контроля износа SSD-накопителей
Версия 3.2.7.0
Программа для тестирования и сравнения производительности ПК
Версия 30.8
Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров
Версия 3.1.0-22
Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями
Версия 2022
Программа для оптимизации и обслуживания SSD-дисков
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков
Версия 2.22
Программа для дефрагментации жестких дисков