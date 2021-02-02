SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CPU-Control

В данном списке представлены программы для замены CPU-Control. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CPU-Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
HWMonitor
HWMonitor

Версия 1.68

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
CPU Temp
CPU Temp

Версия 1.10.0.0

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Libre Hardware Monitor
Libre Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra

Версия 31.133

Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (10)
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)