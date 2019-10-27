SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CleanMem

В данном списке представлены программы для замены CleanMem. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CleanMem, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Mem Reduct
Mem Reduct

Версия 3.5.2

Программа для оптимизации оперативной памяти

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (67)
Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
MemTest
MemTest

Версия 7.0

Программа для диагностики оперативной памяти

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Wise Memory Optimizer
Wise Memory Optimizer

Версия 4.1.6.118

Оптимизация работы оперативной памяти.

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Memory Cleaner
Memory Cleaner

Версия 2.72

Программа для оптимизации памяти ОЗУ

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
RAM Saver
RAM Saver

Версия 19.5.0.0

Программа для оптимизации ОЗУ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
SuperRam
SuperRam

Версия 7.10.21.2019

Программа для оптимизации оперативной памяти компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)