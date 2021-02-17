В данном списке представлены программы для замены BatteryCare. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BatteryCare, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены BatteryCare.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BatteryCare, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены BatteryCare. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BatteryCare, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 9.2
Программа для диагностики и калибровки аккумуляторов ноутбуков
Версия 1.25
Программа, которая отображает состояние батареи на ноутбуке
Версия 3.2.2.4
Программа для мониторинга состояния аккумулятора ноутбука