SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги BatteryCare

В данном списке представлены программы для замены BatteryCare. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BatteryCare, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Smarter Battery
Smarter Battery

Версия 9.2

Программа для диагностики и калибровки аккумуляторов ноутбуков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (10)
BatteryInfoView
BatteryInfoView

Версия 1.25

Программа, которая отображает состояние батареи на ноутбуке

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Battery Optimizer
Battery Optimizer

Версия 3.2.2.4

Программа для мониторинга состояния аккумулятора ноутбука

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)