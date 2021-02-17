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BatteryCare

BatteryCare

Программа для мониторинга работы аккумулятора ноутбука

2,8 (24)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 0.9.36
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История изменений

Версия 0.9.36

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Оценки программы

2,8

24 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о BatteryCare

3 отзыва

Lyuk

Как батарея ноутбука подключается к ПК с программой Battery Care

Genesis

https://www.virustotal.com/gui/file/b426a740d929da745edc970eb2120590627264fd16812865b0069ace27bf0b44

Недовльный_клиент

скачал программу, в итоге: появились трояны, тупо нахождение программы в загрузках создает трояны, так же добавляет вирус для майнинга из вашего пк