BatteryCare — программа для управления схемами электропитания и получения информации об аккумуляторах ноутбуков, ультрабуков, нэтбуков и других типов мобильных компьютеров.
Приложение предназначено для запуска на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (поддерживаются системы x86 и x64). Интерфейс программы BatteryCare имеет полный перевод на русский язык.
BatteryCare — Программа для батареи ноутбука
Основная функция программы BatteryCare — получение информации о состоянии аккумулятора ноутбука:
- Текущий уровень (оставшийся процент) заряда.
- Примерное оставшееся время работы (если не заряжается).
- Отображение состояния батареи (заряжается/разряжается).
- Отображение количества циклов разряда аккумулятора (отчет начинается только после установки и последующего использования программы).
- Вывод сообщения о необходимости выполнения калибровки аккумулятора (требуется в случаях, когда реальный уровень заряда батареи отличается от того, что отображается на компьютере).
Данная информация отображается в главном окне приложения BatteryCare. В качестве дополнительной функции разработчики включили в программу определение температуры нагрева центрального процессора и жесткого диска мобильного компьютера. Сделано это специально для того, чтобы пользователь мог оставаться в курсе чрезмерно быстрой разрядки аккумулятора из-за перегрева CPU и/или HDD.
Еще одна полезная функция BatteryCare — получение технических сведений об установленном в ноутбук аккумуляторе:
- Наименование модели аккумулятора.
- Заявленная производителем емкость новой батареи в мВт*ч (mWh).
- Максимальная текущая емкость аккумулятора в мВт*ч (этот показатель сокращается по мере эксплуатации устройства).
- Текущая емкость батареи в мВт*ч (зависит от уровня заряда).
- Текущая мощность (Вт) зарядки или разрядки (в зависимости от состояния).
- Выходное напряжение (мВ) аккумулятора (зависит от текущей нагрузки).
- Примерный уровень износа аккумулятора в процентах (зависит от разницы между заводской и фактической емкостью и некоторых других показателей).
Полученные при помощи BatteryCare технические сведения помогут пользователю определить жизнеспособность установленного в ноутбук аккумулятора.
Зачем нужна программа BatteryCare?
Программа BatteryCare также способна немного снизить уровень энергопотребления компьютера в целях увеличения времени его работы от аккумулятора. Достигается это путем выполнения следующих операций:
- Отключение «Боковой панели Windows» (Vista), «Гаджетов рабочего стола» (Win 7) или «Области уведомлений» (Win 8, 10).
- Отключение технологии «Aero», отвечающей за прозрачность окон.
- Остановка служб, потребляющих значительное количество ресурсов компьютера.
Все перечисленные выше элементы потребляют дополнительные ресурсы ПК, что приводит к увеличению энергопотребления.
Еще одна дополнительная функция BatteryCare — вывод настраиваемых уведомлений на экран. К примеру, программа может сообщать при достижении определенного уровня заряда батареи (при разрядке или зарядке) или повышении температуры CPU/HDD до определенного значения.
Кроме всего прочего, BatteryCare может самостоятельно выбирать схему электропитания в зависимости от режима работы ноутбука (от розетки или аккумулятора). Создать или изменить схемы питания можно в соответствующем разделе «Панели управления Windows».