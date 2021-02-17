BatteryCare — программа для управления схемами электропитания и получения информации об аккумуляторах ноутбуков, ультрабуков, нэтбуков и других типов мобильных компьютеров.

Приложение предназначено для запуска на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (поддерживаются системы x86 и x64). Интерфейс программы BatteryCare имеет полный перевод на русский язык.

BatteryCare — Программа для батареи ноутбука

Основная функция программы BatteryCare — получение информации о состоянии аккумулятора ноутбука:

Текущий уровень (оставшийся процент) заряда.

Примерное оставшееся время работы (если не заряжается).

Отображение состояния батареи (заряжается/разряжается).

Отображение количества циклов разряда аккумулятора (отчет начинается только после установки и последующего использования программы).

Вывод сообщения о необходимости выполнения калибровки аккумулятора (требуется в случаях, когда реальный уровень заряда батареи отличается от того, что отображается на компьютере).

Данная информация отображается в главном окне приложения BatteryCare. В качестве дополнительной функции разработчики включили в программу определение температуры нагрева центрального процессора и жесткого диска мобильного компьютера. Сделано это специально для того, чтобы пользователь мог оставаться в курсе чрезмерно быстрой разрядки аккумулятора из-за перегрева CPU и/или HDD.

Еще одна полезная функция BatteryCare — получение технических сведений об установленном в ноутбук аккумуляторе:

Наименование модели аккумулятора.

Заявленная производителем емкость новой батареи в мВт*ч (mWh).

Максимальная текущая емкость аккумулятора в мВт*ч (этот показатель сокращается по мере эксплуатации устройства).

Текущая емкость батареи в мВт*ч (зависит от уровня заряда).

Текущая мощность (Вт) зарядки или разрядки (в зависимости от состояния).

Выходное напряжение (мВ) аккумулятора (зависит от текущей нагрузки).

Примерный уровень износа аккумулятора в процентах (зависит от разницы между заводской и фактической емкостью и некоторых других показателей).

Полученные при помощи BatteryCare технические сведения помогут пользователю определить жизнеспособность установленного в ноутбук аккумулятора.

Зачем нужна программа BatteryCare?

Программа BatteryCare также способна немного снизить уровень энергопотребления компьютера в целях увеличения времени его работы от аккумулятора. Достигается это путем выполнения следующих операций:

Отключение «Боковой панели Windows» (Vista), «Гаджетов рабочего стола» (Win 7) или «Области уведомлений» (Win 8, 10).

Отключение технологии «Aero», отвечающей за прозрачность окон.

Остановка служб, потребляющих значительное количество ресурсов компьютера.

Все перечисленные выше элементы потребляют дополнительные ресурсы ПК, что приводит к увеличению энергопотребления.

Еще одна дополнительная функция BatteryCare — вывод настраиваемых уведомлений на экран. К примеру, программа может сообщать при достижении определенного уровня заряда батареи (при разрядке или зарядке) или повышении температуры CPU/HDD до определенного значения.

Кроме всего прочего, BatteryCare может самостоятельно выбирать схему электропитания в зависимости от режима работы ноутбука (от розетки или аккумулятора). Создать или изменить схемы питания можно в соответствующем разделе «Панели управления Windows».