SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ASUS GPU Tweak III

В данном списке представлены программы для замены ASUS GPU Tweak III. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ASUS GPU Tweak III, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

AMD Software: Adrenalin Edition
AMD Software: Adrenalin Edition

Версия 26.8.1

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Game Fire
Game Fire

Версия 8.0.5002

Программа для увеличения производительности компьютерных игр

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (14)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
RivaTuner
RivaTuner

Версия 2.24

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)