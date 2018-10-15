ASUS GPU Tweak III — программа для разгона видеокарт на графических процессорах производства nVidia и Radeon. Несмотря на то, что софт разработан компанией ASUS, его можно применять для работы с видеоадаптерами от любых других производителей. Основное требование — видеокарта должна быть построена на поддерживаемом программой графическом ядре.

Также возможность использования ASUS GPU Tweak определяет версия операционной системы и драйвера. Для запуска приложения потребуется компьютер с ОС Windows Vista и выше с последней версией драйверов для установленной видеокарты.

В представленном на нашем сайте архиве помещены все три имеющиеся последние версии ASUS GPU Tweak — для систем Windows 7, 8/8.1 и 10 (отдельно для x86 и x64) и для Windows Vista (32 и 64 бит, один файл).

Настройка ASUS GPU Tweak

Основная задача ASUS GPU Tweak — увеличение производительности отображения видеокартой трехмерных объектов. В основном софт используется любителями компьютерных игр, испытывающими проблемы с низкими показателями FPS (кадров в секунду). Также программа может оказаться полезной для пользователей, профессионально занимающихся разработкой 3D-моделей в соответствующих 3D-редакторах (например, 3DS Max) и/или работающих с трехмерной графикой в рамках проектирования или других направлений.

Инструмент ASUS GPU Tweak работает с двумя критериями, определяющими производительность трехмерной графики. Первый — аппаратные характеристики видеокарты, второй — программные настройки драйверов и операционной системы.

Функциональные возможности ASUS GPU Tweak позволяет пользователю изменять следующие аппаратные настройки видеокарты:

GPU Clock — тактовая частота работы графического ядра. Чем выше значение, тем больше информации видеокарта сможет обрабатывать за единицу времени. Увеличение показателя тактовой частоты отражается на нагреве видеочипа во время обработки 3D-графики.

Fan Speed — скорость вращения кулера (вентилятора) видеокарты. Чем выше скорость вращения, тем эффективней осуществляется охлаждение видеочипа, а, значит, делает возможным безопасного увеличения тактовой частоты работы.

Frame Rate Target — установка FPS (количества кадров в секунду). Данный параметр позволяет ограничить системные установки или установки игры/приложения касательно FPS. При слишком высоких значениях FPS возникает нагрузка на графический процессор. Т.к. человеческий глаз все равно не воспринимает более 24 кадров в секунду, значение FPS можно ограничить, увеличив тем самым производительность видеочипа.

При использовании ASUS GPU Tweak важно понимать, что установка аппаратных характеристик свыше заводских значений может негативно сказаться на работе видеокарты, вплоть до ее выхода из строя.

Как пользоваться ASUS GPU Tweak?

Во многих случаях для увеличения производительности игр и 3D-приложений достаточно "поиграть" с программной составляющей драйверов и/или операционной системы. В этом плане ASUS GPU Tweak предоставляет следующие возможности:

Отключение визуальных эффектов операционной системы — прозрачность, тени, плавность сворачивания/разворачивания окон и другие. Т.к. визуальные эффекты потребляют некоторое количество ресурсов, их отключение может способствовать увеличению производительности видеокарты и компьютера в целом.

Отключение фоновых приложений и служб Windows. ASUS GPU Tweak позволяет отключать системные службы и программы, работа которых никак не связана с обработкой 3D-графики. Это также позволяет освободить дополнительные ресурсы компьютера.

Дефрагментация ОЗУ. Данная функция упорядочивает физическое расположение данных, загруженных в оперативную память, что, в свою очередь, минимизирует время доступа к ним со стороны игр и 3D-приложений.

ASUS GPU Tweak — достаточно мощный софт для ускорения работы видеокарт. Программа распространяется абсолютно бесплатно. Единственный недостаток — отсутствие поддержки русского языка.