АРМ Орион КД – программа для управления и контроля за различными автоматическими системами, например, охранными приборами или противопожарными сигнализациями.

Программное обеспечение создано разработчиками НВП "Болид" специально для ограничения доступа пользователей к автоматическим сетям и повышения эффективности их работы. Утилита не только проведет детальный анализ всей существующей системы с многочисленными программами и функциями, но и автоматизирует прием и запоминание извещений, изменение конфигурации и сохранение необходимых паролей.

Удобная и простая программа АРМ Орион КД поможет пользователям сохранить время, поскольку она мгновенно сохраняется и закрывается.