SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AMD Software: Adrenalin Edition

В данном списке представлены программы для замены AMD Software: Adrenalin Edition. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AMD Software: Adrenalin Edition, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Aorus Engine
Aorus Engine

Версия 2.31

Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (25)
HWINFO64
HWINFO64

Версия 8.54

Программа для получения сведений и мониторинга работы основных узлов и компонентов ПК

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (12)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
OBS Studio
OBS Studio

Версия 32.2.2

Программа для трасляции видео (стриминга) в интернет

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (22)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
ASUS GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III

Версия 1.7.7.0

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и RADEON

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (111)
NVIDIA GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience

Версия 3.28.0.417

Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
EVGA Precision X1
EVGA Precision X1

Версия 1.3.7.0

Программа для разгона игровых видеокарт NVIDIA

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RivaTuner
RivaTuner

Версия 2.24

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)