Adrenalin Edition от AMD — программное обеспечение для мониторинга ресурсов ПК и работы с устройствами от AMD. Программу можно скачать бесплатно. Она работает с Windows 10 (64 бит) и Windows 11 (32 и 64 бит), а также поддерживает русский, английский и другие языки.

Зачем нужна программа AMD Adrenalin Edition

Назначение AMD Adrenalin Edition — оптимизировать работу процессора и видеокарты под необходимые пользователю задачи. Основным направлением оптимизации является игровая индустрия. С помощью данного ПО пользователь может:

Отслеживать состояние ПК. Удобные графики с весомым количеством информации, которое пользователь может настроить под свои потребности, выделяет Adrenalin Edition среди аналогов.

Следить за актуальными обновлениями. С помощью программы пользователь может загружать и устанавливать последние версии драйверов для соответствующих комплектующих от AMD.

Проводить настройку видеокарты и процессора от AMD. Можно как выбрать предустановленный профиль, так и самостоятельно настроить различные параметры процессора и видеокарты. Внимание: разгон процессора и видеокарты без должных навыков не рекомендуется! Неправильные настройки могут привести к выводу оборудования из строя.

Следить за своими играми. Пользователю доступно окно, отображающее запущенные игры. Под каждую из них можно подобрать уникальную настройку, проследить за временем, проведенным за игрой, средним количеством кадров в секунду и не только.

Активировать уникальные для продуктов от AMD функции. После установки Adrenalin Edition пользователю становятся доступны функции, позволяющие оптимизировать игровой процесс под текущие задачи. Активировать их можно как в интерфейсе приложения, так и с помощью сочетания клавиш, не отвлекаясь от игры.

Функции и возможности AMD Adrenalin Edition

Функционал AMD Adrenalin Edition крайне разнообразен, но стоит понимать, что работа этой программы нацелена именно на продукты от AMD. Интерфейс программы разделен на разделы, в которых можно взаимодействовать как с компонентами компьютера, так и с установленными играми. Раздела всего четыре:

Дом — первый раздел. Представляет собой главный экран, в котором есть возможность выбрать глобальный профиль для компонентов ПК, просмотреть недавно запущенные игры, получить информацию об установленных драйверах и при необходимости обновить их, а также активировать функцию “Помощник AMD”. Последняя в автоматическом режиме активирует доступные пользователю функции AMD Adrenalin Edition в зависимости от выполняемых задач.

Игры — второй раздел. Включает в себя еще два подраздела. Первый подраздел “Компьютерные игры” отображает список игр, установленных на ПК пользователя. Выбрав интересующую игру, можно получить информацию о дате последнего открытия, общем времени игры, на этой неделе и за последний сеанс. Также для любой игры можно выбрать уникальные настройки: от глобального профиля до конкретных настроек по типу сглаживания, качества текстур и режима тесселяции. Второй подраздел “Видеокарта” содержит набор настроек для графического процессора. Здесь можно выбрать как профиль, который будет использоваться по умолчанию, так и активировать или деактивировать различные функции, влияющие на оптимизацию игрового процесса.

Производительность — третий раздел. Включает в себя уже три подраздела, основным из которых является “Показатели”. В этом подразделе пользователь может отслеживать разнообразные данные о процессоре, видеокарте, а также об используемой памяти, в том числе оперативной. Второй подраздел, именуемый “Настройка”, позволяет пользователю разогнать устройства на базе AMD, а также включает в себя некоторые параметры из предыдущего подраздела. Третий подраздел называется “Настройки”. В нем можно настроить продолжительность формирования графика, узнать или изменить расположение записи журнала производительности, а также включить или отключить скрытие оверлея показателей во время записи в журнал.

Smart Technology — четвертый раздел. Предоставляет дополнительные функции для продуктов от AMD. Некоторые функции могут быть недоступны, если установленные устройства их не поддерживают или в BIOS не выставлены соответствующие настройки. В данном разделе можно, например, уменьшить количество фонового аудиошума с помощью функции AMD Noise Suppression, или разблокировать память дискретного графического процессора для повышения производительности с помощью AMD SmartAccess Memory (SAM).

Кроме вышеупомянутых разделов, есть окно настроек, позволяющее получить информацию о драйвере и обновить его в случае необходимости. Здесь же можно узнать сведения об установленном оборудовании, ОС, версии BIOS и так далее. А еще, в настройках присутствуют комбинации клавиш для активации тех или иных функций, каждую из которых можно изменить на свой вкус.

В добавок к уже описанным функциям, у пользователей с видеокартой от AMD есть возможность записывать свой геймплей, а также проводить стримы на популярных платформах. Поддерживается функция Instant Replay, позволяющая сохранять последние несколько минут игры. Количество минут, разрешение, битрейт и количество кадров в секунду можно настроить самостоятельно.

Большой набор всевозможных инструментов для работы с комплектующими AMD делают AMD Adrenalin Edition одной из самых полезных программ в своем классе. Дополнительные возможности отслеживания и настройки конкретных игр, горячие клавиши, позволяющие включать и отключать уникальные функции прямо во время игры, а также возможность загружать и устанавливать актуальные драйверы из оригинального источника станут полезными опциями для пользователей-игроманов и не только.