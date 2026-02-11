Adrenalin Edition от AMD — программное обеспечение для мониторинга ресурсов ПК и работы с устройствами от AMD. Программу можно скачать бесплатно. Она работает с Windows 10 (64 бит) и Windows 11 (32 и 64 бит), а также поддерживает русский, английский и другие языки.
Зачем нужна программа AMD Adrenalin Edition
Назначение AMD Adrenalin Edition — оптимизировать работу процессора и видеокарты под необходимые пользователю задачи. Основным направлением оптимизации является игровая индустрия. С помощью данного ПО пользователь может:
- Отслеживать состояние ПК. Удобные графики с весомым количеством информации, которое пользователь может настроить под свои потребности, выделяет Adrenalin Edition среди аналогов.
- Следить за актуальными обновлениями. С помощью программы пользователь может загружать и устанавливать последние версии драйверов для соответствующих комплектующих от AMD.
- Проводить настройку видеокарты и процессора от AMD. Можно как выбрать предустановленный профиль, так и самостоятельно настроить различные параметры процессора и видеокарты. Внимание: разгон процессора и видеокарты без должных навыков не рекомендуется! Неправильные настройки могут привести к выводу оборудования из строя.
- Следить за своими играми. Пользователю доступно окно, отображающее запущенные игры. Под каждую из них можно подобрать уникальную настройку, проследить за временем, проведенным за игрой, средним количеством кадров в секунду и не только.
- Активировать уникальные для продуктов от AMD функции. После установки Adrenalin Edition пользователю становятся доступны функции, позволяющие оптимизировать игровой процесс под текущие задачи. Активировать их можно как в интерфейсе приложения, так и с помощью сочетания клавиш, не отвлекаясь от игры.
Функции и возможности AMD Adrenalin Edition
Функционал AMD Adrenalin Edition крайне разнообразен, но стоит понимать, что работа этой программы нацелена именно на продукты от AMD. Интерфейс программы разделен на разделы, в которых можно взаимодействовать как с компонентами компьютера, так и с установленными играми. Раздела всего четыре:
- Дом — первый раздел. Представляет собой главный экран, в котором есть возможность выбрать глобальный профиль для компонентов ПК, просмотреть недавно запущенные игры, получить информацию об установленных драйверах и при необходимости обновить их, а также активировать функцию “Помощник AMD”. Последняя в автоматическом режиме активирует доступные пользователю функции AMD Adrenalin Edition в зависимости от выполняемых задач.
- Игры — второй раздел. Включает в себя еще два подраздела. Первый подраздел “Компьютерные игры” отображает список игр, установленных на ПК пользователя. Выбрав интересующую игру, можно получить информацию о дате последнего открытия, общем времени игры, на этой неделе и за последний сеанс. Также для любой игры можно выбрать уникальные настройки: от глобального профиля до конкретных настроек по типу сглаживания, качества текстур и режима тесселяции. Второй подраздел “Видеокарта” содержит набор настроек для графического процессора. Здесь можно выбрать как профиль, который будет использоваться по умолчанию, так и активировать или деактивировать различные функции, влияющие на оптимизацию игрового процесса.
- Производительность — третий раздел. Включает в себя уже три подраздела, основным из которых является “Показатели”. В этом подразделе пользователь может отслеживать разнообразные данные о процессоре, видеокарте, а также об используемой памяти, в том числе оперативной. Второй подраздел, именуемый “Настройка”, позволяет пользователю разогнать устройства на базе AMD, а также включает в себя некоторые параметры из предыдущего подраздела. Третий подраздел называется “Настройки”. В нем можно настроить продолжительность формирования графика, узнать или изменить расположение записи журнала производительности, а также включить или отключить скрытие оверлея показателей во время записи в журнал.
- Smart Technology — четвертый раздел. Предоставляет дополнительные функции для продуктов от AMD. Некоторые функции могут быть недоступны, если установленные устройства их не поддерживают или в BIOS не выставлены соответствующие настройки. В данном разделе можно, например, уменьшить количество фонового аудиошума с помощью функции AMD Noise Suppression, или разблокировать память дискретного графического процессора для повышения производительности с помощью AMD SmartAccess Memory (SAM).
Кроме вышеупомянутых разделов, есть окно настроек, позволяющее получить информацию о драйвере и обновить его в случае необходимости. Здесь же можно узнать сведения об установленном оборудовании, ОС, версии BIOS и так далее. А еще, в настройках присутствуют комбинации клавиш для активации тех или иных функций, каждую из которых можно изменить на свой вкус.
В добавок к уже описанным функциям, у пользователей с видеокартой от AMD есть возможность записывать свой геймплей, а также проводить стримы на популярных платформах. Поддерживается функция Instant Replay, позволяющая сохранять последние несколько минут игры. Количество минут, разрешение, битрейт и количество кадров в секунду можно настроить самостоятельно.
Большой набор всевозможных инструментов для работы с комплектующими AMD делают AMD Adrenalin Edition одной из самых полезных программ в своем классе. Дополнительные возможности отслеживания и настройки конкретных игр, горячие клавиши, позволяющие включать и отключать уникальные функции прямо во время игры, а также возможность загружать и устанавливать актуальные драйверы из оригинального источника станут полезными опциями для пользователей-игроманов и не только.