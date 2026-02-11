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AMD Software: Adrenalin Edition

AMD Software: Adrenalin Edition

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

4,0 (2)
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Актуальная версия 26.8.1
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История изменений

Версия 26.8.1

  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 9050 4GB.
  • Добавлена поддержка игр Resonance: A Plague Tale Legacy, STAR WARS Zero Company и Call of Duty: Modern Warfare 4 Open Beta Early Access.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Marvel Rivals и Subnautica 2 могли не запускаться в системах с несколькими графическими адаптерами на Radeon RX 7000 и новее.
  • Исправлен сбой Call of Duty: Modern Warfare III при запуске в системах с несколькими графическими адаптерами на Radeon RX 9000.
  • В Windows 10 исправлена ошибка записи и повтора видео, из-за которой файл мог не сохраняться при отсутствии выбранного устройства вывода звука.

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Оценки программы

4,0

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