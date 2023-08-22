SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AMD Ryzen Master

В данном списке представлены программы для замены AMD Ryzen Master. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AMD Ryzen Master, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Quick CPU
Quick CPU

Версия 6.7.0.0

Утилита для разгона процессора на ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Ryzen Controller
Ryzen Controller

Версия 2.6.0

Программа для разгона мобильных процессоров у ноутбуков AMD

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)