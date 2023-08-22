AMD Ryzen Master — программа для настройки производительности процессоров AMD Ryzen, интегрированной графики Radeon Vega и оперативной памяти, а также мониторинга текущих рабочих параметров устройств компьютера. Программа распространяется бесплатно и предназначена для компьютеров под управлением Windows 10 (только 64 бит). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа AMD Ryzen Master?

Программа AMD Ryzen Master предназначена для энтузиастов, которые:

Экспериментируют с конфигурацией процессора и системы в целом для достижения требуемого им соотношения производительность/энергосбережение.

Хотят использовать процессор и память за пределами нормального гарантированного рабочего диапазона (разгон процессора, памяти, встроенного графического ядра).

Пытаются добиться оптимизации общей производительности или производительности конкретного приложения (особенно, если речь идет об играх) или набора задач.

Каждый процессор AMD Ryzen имеет разблокированный на заводе множитель, поэтому пользователи могут персонализировать их производительность по своему усмотрению. Однако производитель не будет нести ответственности в случаях, если устройство выйдет из строя после манипуляции с конфигурацией производительности через данное программное обеспечение. Это следует иметь в виду перед использованием AMD Ryzen Master (как минимум, стоит убедиться в эффективности работы системы охлаждения процессора).

Функции программы AMD Ryzen Master

Поскольку AMD Ryzen Master постоянно совершенствуется с целью поддержки все более разнообразных наборов продуктов и функций ЦП, пользовательский интерфейс программы также начал становится все более сложным. Поэтому разработчиками было принято решение реализовать «базовое» представление интерфейса, которое обеспечивает доступ к наиболее важным функциям и телеметрии. Тем не менее, опытные пользователи активировать «расширенный» режим, чтобы увидеть все функции разгона.

Базовый режим предоставляет возможность автоматически разгонять процессор, вручную контролировать степень разгона, а также дает представление о важных системных параметрах, таких как температура процессора, скорость и напряжение.

Расширенный режим дополнительно предоставляет возможность создания до четырех профилей для хранения настраиваемых пользовательских конфигураций как для процессоров Ryzen и встроенной графики Radeon Vega, так и для оперативной памяти DDR4. Пользователь может настроить параметры производительности для активных ядер, частоту встроенной графики и настроить тайминги памяти. Имеется возможность оптимизировать общую производительность системы или тонко настроить параметры для отдельных запускаемых приложений.

Встроенный графический процессор в AMD Ryzen с графическим процессором Radeon Vega также можно разогнать для достижения еще более высокой игровой производительности при разгоне ядер и памяти. Пользователь может настроить производительность для любимой игры, сохранить профиль, а при необходимости — быстро вернуться к оптимизированным настройкам.

Своевременные обновления состояния оборудования жизненно важны, поэтому AMD Ryzen Master предоставляет как мониторинг в реальном времени, так и гистограмму тактовой частоты и температуры для каждого ядра, включая средние и пиковые значения.

Вот лишь некоторые функции и возможности AMD Ryzen Master:

Возможность настройка параметра напряжения ЦП (CPU Voltage), который влияет на то, насколько частота ядер ЦП может быть снижена до достижения точки нестабильности.

Просмотр порогового значения мощности платформы (Platform Power Threshold или PPT) — общей мощности в ваттах на разъеме процессора, которая включает мощность контроллера памяти для ЦП.

Возможность регулировки SOC Voltage — параметра, управляющего потенциалом разгона для контроллера памяти и, если это APU (гибридный процессор), потенциалом разгона для встроенной графики.

Расширенное управление напряжением памяти и параметрами синхронизации DRAM (каждый параметр памяти BIOS доступен в Ryzen Master).

Активация Precision Boost Overdrive позволяет процессору автоматически использовать расчетный запас мощности, указанный материнской платой, сверх гарантированных пределов ЦП, потенциально увеличивая максимальную и среднюю скорость ядра.

Автоматический разгон позволяет процессору автоматически управлять частотой разгона, превышающей стандартное значение, оставаясь при этом под автоматическим управлением.

Ручной разгон позволяет пользователю экспериментировать с более высокими тактовыми частотами вне автоматического управления процессором. Частота может быть установлена на уровне одного ядра, CCX, CCD или на уровне всех ядер.