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AMD Ryzen Master

AMD Ryzen Master

Программа для настройки производительности процессоров AMD Ryzen

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Актуальная версия 3.1.1.5502
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История изменений

Версия 3.1.1.5502

  • Добавлена функция Curve Shaper для более точной настройки напряжения и частоты процессоров Ryzen 9000 в зависимости от температуры и частотного диапазона.

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