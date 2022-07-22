Advanced System Optimizer — программа для обслуживания компьютера и оптимизации работы операционной системы со множеством дополнительных функций, включая сканирование ПК на наличие вредоносного ПО, восстановление удаленных файлов и другие. Приложение является условно-бесплатным (бесплатная версия может использоваться только для сканирования ПК и обнаружения проблем).
Программа Advanced System Optimizer поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
ОПТИМИЗАЦИИ WINDOWS ЧЕРЕЗ ADVANCED SYSTEM OPTIMIZER
В данную категорию функций программы Advanced System Optimizer относятся:
- Удаление ненужных системных данных (журналы, кэш и т.д.).
- Сканирование реестра на наличие ошибок с автоматическим их исправлением (удалением ошибочных/неактуальных записей).
- Дефрагментация и оптимизация размера (сжатие) реестра.
- Удаление мусора со всех подключенных к компьютеру носителей информации.
- Дефрагментация локальных томов (дисков).
- Поиск и устранение ошибок файловой системы на выбранных локальных томах, а также восстановление файлов, поврежденных в результате логических ошибок.
- Анализ хранящихся на диске данных с выводом имен всех обнаруженных во время сканирования файлов и папок, список которых можно отсортировать по различным критериям.
- Устранение наиболее распространенных проблем в работе операционной системы: неработоспособные элементы в панели задач, самопроизвольное изменение пунктов в контекстном меню «Проводника», ошибки открытия разделов «Панели управления», исчезновение иконок с рабочего стола и многое другое.
- Просмотр списка автоматически загружающихся программ и управление им (как удаление, так и добавление новых приложения в список автозагрузки).
- Оптимизация оперативной памяти (удаление из памяти более неиспользуемых данных) и другие функции.
Большинство функций обслуживания и оптимизации ПК может запускаться автоматически — по заданному расписанию.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ПК
В программе Advanced System Optimizer предусмотрен мощный модуль «Советник по системе и безопасности», предназначенный для повышения уровня безопасности, стабильности и производительности работы операционной системы. В список возможностей данного модуля входит:
- Выдача рекомендаций и выполнение действий по перенастройке различных системных параметров, влияющих на производительность системы.
- Обнаружение проблем, связанных с безопасностью личных данных (вплоть до закрытия сетевого доступа к общим папкам и файлам).
- Оптимизация использования центрального процессора системными приложениями/модулями/службами с целью увеличения их производительности.
- Возможность включения/отключения функции кэширования файлов файловыми системами.
- Различные функции оптимизации работы оперативной памяти (например, можно активировать специальный режим работы системы, при котором загруженные в память системные данных могут временно перемещаться на диск, вследствие чего освобождается некоторый объем ОЗУ).
- Активация различных вспомогательных функций, помогающих увеличить производительность системы в определенных ситуациях или при возникновении определенных событий (например, включение дефрагментации загрузочных файлов или автоматическое завершение работы зависших в памяти приложений).
- Перенастройка сетевых параметров, связанных с обеспечением безопасности работы в сети: отключение неработающих сетевых шлюзов, блокировка приема сетевой картой TCP SYN-запросов, отключение пустых сеансов связи и др.
- Переопределение некоторых типов файлов таким образом, что они будут открываться в «Блокноте» (сюда относятся различные исполнимые файлы, как BAT и СОМ, скрипты VBS и JS, PIF-ярлыки и многие другие).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ADVANCED SYSTEM OPTIMIZER
Программа Advanced System Optimizer имеет ряд полезных дополнительных функций, куда относятся:
- Обнаружение вредоносных программ, как по запросу пользователя (ручное сканирование), так и автоматически в режиме реального времени (функция может работать совместно с установленным антивирусом без конфликтов).
- Полнофункциональный менеджер драйверов, служащий для установки отсутствующих и обновления установленных драйверов устройств через интернет. Данный модуль позволяет в любой момент удалить установленный драйвер либо откатить его до предыдущей версии.
- Поиск и удаление с компьютера файлов, содержащих конфиденциальные данные пользователя (история браузеров, куки-файлы, архивы сообщений популярных мессенджеров и т.д.).
- Шифрование папок и файлов для блокировки доступа к ним со стороны третьих лиц (для разблокировки потребуется пароль).
- Безвозвратное (без возможности восстановления) удаление данных с дисков.
- Резервное копирование пользовательских и/или системных файлов с возможностью последующего быстрого восстановления. Имеется возможность автоматизации создания резервных копий данных.
- Поиск и восстановление уделенных с дисков данных.
- Обнаружение дубликатов файлов по заданным критериям и их удаление.
Это не полный список возможностей программы Advanced System Optimizer.