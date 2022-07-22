Advanced System Optimizer — программа для обслуживания компьютера и оптимизации работы операционной системы со множеством дополнительных функций, включая сканирование ПК на наличие вредоносного ПО, восстановление удаленных файлов и другие. Приложение является условно-бесплатным (бесплатная версия может использоваться только для сканирования ПК и обнаружения проблем).

Программа Advanced System Optimizer поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

ОПТИМИЗАЦИИ WINDOWS ЧЕРЕЗ ADVANCED SYSTEM OPTIMIZER

В данную категорию функций программы Advanced System Optimizer относятся:

Удаление ненужных системных данных (журналы, кэш и т.д.).

Сканирование реестра на наличие ошибок с автоматическим их исправлением (удалением ошибочных/неактуальных записей).

Дефрагментация и оптимизация размера (сжатие) реестра.

Удаление мусора со всех подключенных к компьютеру носителей информации.

Дефрагментация локальных томов (дисков).

Поиск и устранение ошибок файловой системы на выбранных локальных томах, а также восстановление файлов, поврежденных в результате логических ошибок.

Анализ хранящихся на диске данных с выводом имен всех обнаруженных во время сканирования файлов и папок, список которых можно отсортировать по различным критериям.

Устранение наиболее распространенных проблем в работе операционной системы: неработоспособные элементы в панели задач, самопроизвольное изменение пунктов в контекстном меню «Проводника», ошибки открытия разделов «Панели управления», исчезновение иконок с рабочего стола и многое другое.

Просмотр списка автоматически загружающихся программ и управление им (как удаление, так и добавление новых приложения в список автозагрузки).

Оптимизация оперативной памяти (удаление из памяти более неиспользуемых данных) и другие функции.

Большинство функций обслуживания и оптимизации ПК может запускаться автоматически — по заданному расписанию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ПК

В программе Advanced System Optimizer предусмотрен мощный модуль «Советник по системе и безопасности», предназначенный для повышения уровня безопасности, стабильности и производительности работы операционной системы. В список возможностей данного модуля входит:

Выдача рекомендаций и выполнение действий по перенастройке различных системных параметров, влияющих на производительность системы.

Обнаружение проблем, связанных с безопасностью личных данных (вплоть до закрытия сетевого доступа к общим папкам и файлам).

Оптимизация использования центрального процессора системными приложениями/модулями/службами с целью увеличения их производительности.

Возможность включения/отключения функции кэширования файлов файловыми системами.

Различные функции оптимизации работы оперативной памяти (например, можно активировать специальный режим работы системы, при котором загруженные в память системные данных могут временно перемещаться на диск, вследствие чего освобождается некоторый объем ОЗУ).

Активация различных вспомогательных функций, помогающих увеличить производительность системы в определенных ситуациях или при возникновении определенных событий (например, включение дефрагментации загрузочных файлов или автоматическое завершение работы зависших в памяти приложений).

Перенастройка сетевых параметров, связанных с обеспечением безопасности работы в сети: отключение неработающих сетевых шлюзов, блокировка приема сетевой картой TCP SYN-запросов, отключение пустых сеансов связи и др.

Переопределение некоторых типов файлов таким образом, что они будут открываться в «Блокноте» (сюда относятся различные исполнимые файлы, как BAT и СОМ, скрипты VBS и JS, PIF-ярлыки и многие другие).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ADVANCED SYSTEM OPTIMIZER

Программа Advanced System Optimizer имеет ряд полезных дополнительных функций, куда относятся:

Обнаружение вредоносных программ, как по запросу пользователя (ручное сканирование), так и автоматически в режиме реального времени (функция может работать совместно с установленным антивирусом без конфликтов).

Полнофункциональный менеджер драйверов, служащий для установки отсутствующих и обновления установленных драйверов устройств через интернет. Данный модуль позволяет в любой момент удалить установленный драйвер либо откатить его до предыдущей версии.

Поиск и удаление с компьютера файлов, содержащих конфиденциальные данные пользователя (история браузеров, куки-файлы, архивы сообщений популярных мессенджеров и т.д.).

Шифрование папок и файлов для блокировки доступа к ним со стороны третьих лиц (для разблокировки потребуется пароль).

Безвозвратное (без возможности восстановления) удаление данных с дисков.

Резервное копирование пользовательских и/или системных файлов с возможностью последующего быстрого восстановления. Имеется возможность автоматизации создания резервных копий данных.

Поиск и восстановление уделенных с дисков данных.

Обнаружение дубликатов файлов по заданным критериям и их удаление.

Это не полный список возможностей программы Advanced System Optimizer.