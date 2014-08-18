SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Advanced System Care

В данном списке представлены программы для замены Advanced System Care. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Advanced System Care, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 33 программы

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Privacy Eraser Free
Privacy Eraser Free

Версия 6.31.2

Программа для удаления мусора с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (8)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
BleachBit
BleachBit

Версия 6.0.4

Программа для очистки компьютера от мусора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Cacheman
Cacheman

Версия 10.70.0.4

Программа для оптимизации и ускорения Windows-компьютеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Wise Registry Cleaner
Wise Registry Cleaner

Версия 11.3.3

Программа для очистки и оптимизации реестра Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
Smart Game Booster
Smart Game Booster

Версия 5.3

Ускорение работы компьютера в играх

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (26)
Game Fire
Game Fire

Версия 8.0.5002

Программа для увеличения производительности компьютерных игр

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (14)
HDCleaner
HDCleaner

Версия 2.091

Программа для очистки жесткого диска от мусора

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Outbyte PC Repair
Outbyte PC Repair

Версия 1.7.141

Программа для оптимизации Windows и удаления мусора

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (8)
Microsoft PC Manager
Microsoft PC Manager

Версия 1.2.7.2

Программа для очистки мусора с диска и оптимизации работы Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
jv16 PowerTools
jv16 PowerTools

Версия 7.5.0.1463

Программа для очистки ПК от мусора, обновления и удаления программ, чистки реестра, поиска файлов на компьютере

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Advanced System Optimizer
Advanced System Optimizer

Версия 3.11

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Glary Utilities
Glary Utilities

Версия 5.175.0.203

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GameBoost
GameBoost

Версия 3.10.21.2019

Программа для ускорения игр

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PcMedik
PcMedik

Версия 8.10.21.2019

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
GAMPPO
GAMPPO

Версия 1.2

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
GameGain
GameGain

Версия 4.6.4

Программа для увеличения производительности игр

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Razer Game Booster
Razer Game Booster

Версия 8.7.16.626

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (39)
Easy Service Optimizer
Easy Service Optimizer

Версия 1.2

Программа для оптимизации работы Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)
Ускоритель Компьютера
Ускоритель Компьютера

Версия 4.0

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (8)
PC Win Booster
PC Win Booster

Версия 10.3.7.339

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Vit Registry Fix
Vit Registry Fix

Версия 12.9.4

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
System Mechanic
System Mechanic

Версия 14.5.2

Ускорить и очистить Windows

Оценок пока нет
Toolwiz Care
Toolwiz Care

Версия 3.1.0.5500

Toolwiz Care - программа для ускорения ПК.

Оценок пока нет
CleanMem
CleanMem

Версия 2.5.0

Оптимизация памяти и ускорение компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed

Версия 9.0

Ускорение компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)