SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Advanced Key and Mouse Recorder

В данном списке представлены программы для замены Advanced Key and Mouse Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Advanced Key and Mouse Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Automatic Mouse And Keyboard
Automatic Mouse And Keyboard

Версия 6.7.9.2

Программа для записи и воспроизведения движений и кликов мышью

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (19)
X-Mouse Button Control
X-Mouse Button Control

Версия 2.20.5

Программа для настройки и управления кнопками мыши

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)
Comfort Keys Pro
Comfort Keys Pro

Версия 9.0.4.0

Экранная клавиатура с менеджером горячих клавиш

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)