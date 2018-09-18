3DP Net — очень удобная программа для поиска подходящих драйверов для сетевой платы. Утилита автоматически сканирует систему для поиска сетевого оборудования и подбирает к нему драйвер из своей базы.

3DP Net — это узконаправленная утилита из набора инструментов, содержащихся в программе 3DP Chip, позволяющей производить поиск любых драйверов. Программа идеально работает как на компьютерах, так и на ноутбуках.

Преимущества 3DP Net

Простой и интуитивно понятный интерфейс.

Не нужно подключение к интернету — все драйвера находятся в файле-инсталляторе.

Поддержка абсолютного большинства моделей сетевых плат.

Определение LAN- и WiFi-адаптеров.

Поддерживает резервное копирование и восстановление.

Описание и функционал

Нет ничего удивительного, что разработчики решили создать отдельный инструмент для поиска драйверов сетевой платы. Основное приложение 3DP Chip просто не будет работать на компьютере, который не подключен к интернету. Поэтому, после установки новой операционной системы, достаточно запустить на своем компьютере программу 3DP Net для нормальной работы сетевой платы, а после подключения интернета — утилиту 3DP Chip для автоматического поиска и установки остальных драйверов.

Радует то, что для работы этого инструмента не нужно подключение к интернету, что в общем то логично. Драйвера для большинства известных на сегодняшний день сетевых плат идут внутри файла-инсталлятора. Программа полностью бесплатна и уже доступна на русском языке. Одним словом, речь идет об очень полезной и очень удобной утилите, которая может облегчить жизнь многим.

СОВМЕСТИМОСТЬ С WINDOWS

Программа 3DP Net может быть запущена на любом компьютере на Windows 2003 — Windows 10. Поддерживаются 32 и 64-разрядные системы, интерфейс переведен на большое количество языков, включая русский. Приложение полностью бесплатное и не имеет никаких ограничений по использованию.