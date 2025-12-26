SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги 3DMark 06

В данном списке представлены программы для замены 3DMark 06. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на 3DMark 06, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Novabench
Novabench

Версия 6.2.1

Программа для проверки производительности компьютеров

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FurMark 2
FurMark 2

Версия 2.10.2

Программа для проведения стресс-теста видеокарты

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