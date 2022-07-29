3DMark06 - Само название "3DMark" уже означает стандарт тестирования 3D-графики, а хорошие результаты в нем свидетельствуют о качестве и видео, и системы в целом. Следует отметить объективность и точность данного инструмента в оценке производительности видеокарт. А также, что немаловажно, легкий в использовании интерфейс. 3DMark включает в себя четыре игровых теста, а также тесты процессора, отдельных 3D-компонент, качества изображения. Тест процессора позволяет оценить его роль при типичной работе с 3D. Тесты 3D-компонент "изолируют" производительность ключевых возможностей, преимущественно, связанных с шейдерами. Ряд тестов качества изображения помогает понять насколько хорошо видеокарта "уживается" с драйверами.

Ключевая особенность нового пакета 3DMark06 – два графических теста, которые позволят оценить возможности видеокарты по работе с ShaderModel 3.0 и HDR (High Dynamic Range). Ещё два графических теста (раньше они назывались игровыми) основаны на шейдерах второй версии. Все графические тесты оптимизированы для измерения производительности видеокарты, однако, по мнению разработчиков, роль центрального процессора также будет возрастать, на нём лежит ответственность за расчёты физики и AI, поэтому в 3DMark06 есть два процессорных теста.

В 3DMark06 вернулась возможность поиграть, которая была в 3DMark 2001. Мини-игра основана на процессорных тестах и использует собственный движок, написанный Futuremark. За пять минут нужно отстрелять как можно больше машинок, за каждую из которых даётся 30 очков. Игра доступна только для владельцев версий Advanced и Professional Edition. Тестовый пакет 3DMark06 выпускается в трёх версиях: бесплатной Basic Edition, продвинутой Advanced Edition с расширенными возможностями ($19.95) и профессиональной ($500) для коммерческого использования. В базовой версии можно провести только основные тесты, нет возможности изменить какие-либо параметры, воспользоваться встроенными возможностями сравнения качества скриншотов, исследования влияния сглаживания и фильтрации, построения графиков.