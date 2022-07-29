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3DMark 06

3DMark 06

Стандарт тестирования 3D-графики.

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Актуальная версия 1.2.1
Скачать 585 MB
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История изменений

Версия 1.2.1

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