3DMark 05 состоит их трёх игровых, пяти синтетических и одного теста на производительность batch пакетов разной длинны. Также существует возможность тестирования качества фильтрации и антиалиазинга, создания тестовых скриншотов для сравнения качества графики, и новая возможность – создание графиков, отражающих работу ускорителя в игровом тесте в каждый момент времени, с помощью Microsoft Excel. По сравнению с 3DMark 05 размер у новоявленного 3DMark 05 вырос в полтора раза и занимает теперь 280 Мбайт в архиве и 633 Мбайта в развёрнутом состоянии. Изменились и системные требования. Теперь для работы требуется процессор не ниже 2ГГерц, минимум 512Мбайт оперативной памяти, и графический ускоритель с поддержкой пиксельных и вертексных шейдеров второй версии с объемом памяти не меньше 128Мбайт.