3d-Analyze — программа для запуска 3D-игр и приложений на видеокартах, не поддерживающих те или иные технологические решения по обработке трехмерной графики. Утилита 3d-Analyze позволяет, к примеру, имитировать поддержку графической картой технологии пиксельных шейдеров версии 2.0, настраивать ряд параметров обработки трехмерных изображения: отключать механику ускорения рендеринга в играх, преобразовывать текстуры с высоким разрешением в текстуры с низким разрешением и т.д.

Другими словами, 3d-Analyze позволяет с некоторой вероятностью (100% успешность разработчиками не гарантируется) запускать на имеющейся устаревшей видеокарте игры следующих поколений, которые требуют поддержки тех или иных технологий 3D-обработки.

Интерфейс утилиты не имеет поддержки русского языка. Программа предназначена для работы на компьютерах под управлением Windows 98, ME, 2000 и XP.

Программа 3d-Analyze давно не поддерживается разработчиком.

Функции 3d-Analyze

Если говорить обобщенно, основная функция утилиты 3d-Analyze — изменение различных параметров работы программных интерфейсов Direct3D и OpenGL.

Среди функций работы с интерфейсов Direct3D следует отметить:

Параметры производительности. Программа 3d-Analyze способна отключать в играх рендеринг, освещение, двухсторонний трафарет и прочие механизмы прорисовки графики. Кроме того, утилита способна переключать некоторые технологии прорисовки с аппаратной обработки на программную обработку: Z и W-буферизация, анизотропная фильтрация, технология трансформации и освещения (T&L) и другие.

Работа с шейдерами. При помощи 3d-Analyze можно имитировать поддержку видеокартой пиксельных шейдеров версий 1.1, 1.4 и 2.0 (обработка шейдеров в этом случае переносится на центральный процессор). Также имеется возможность включения функции пропуска шейдеров, т.е. из данные программные механизмы не будут поступать на обработку видеокартой.

Программная эмуляция различных технологий обработки и прорисовки 3D-графики: рельефные поверхности, шейдеры (в данном случае речь идет именно об эмуляции, а не об имитации поддержки), трансформация и освещение и т.д.

И многое другое.

Относительно OpenGL-функционала, утилита 3d-Analyze предоставляет следующие возможности:

Программная обработка малых текстур (32 на 32).

Управление счетчиками (кадры в секунду, фреймы в секунду и т.д.).

Возможность отключения текстур и рендеринга.

Программная эмуляция анизотропной фильтрации и другие.

Программа 3d-Analyze имеет и другие функциональные возможности.

Как пользоваться 3d-Analyze

Задействовать возможности 3d-Analyze для запуска игр и 3D-приложений достаточно просто:

В окне программы блока «File Selection» нажать на кнопку «SELECT» и указать путь к исполнимому файлу (EXE или BAT) игры или 3D-приложения.

В блоках «DirecX1 and DirectX 9 Options» и «OpenGL Options» установить требуемые настройки эмуляции/имитации.

При необходимости выставить настройки в блоке «Misc».

Кликнуть по кнопке «Save batch file!» для сохранения настроек.

Запустить игру/приложение, кликнув по кнопке «RUN» в блоке «File Selection».

При использовании 3d-Analyze следует иметь в виду, что это любительское программное обеспечение, потому нельзя гарантировать 100% эффективность ее работы с теми или иными видеокартами, играми или 3D-приложениями.