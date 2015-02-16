SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Zero Assumption Recovery

В данном списке представлены программы для замены Zero Assumption Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zero Assumption Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

TestDisk
TestDisk

Версия 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
UNFORMAT
UNFORMAT

Версия 23

Программа для восстановления разделов и файлов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
R-Studio
R-Studio

Версия 9.5.191810

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
Active File Recovery
Active File Recovery

Версия 26.0.3

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
EaseUS Data Recovery Wizard
EaseUS Data Recovery Wizard

Версия 20.1.0

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
WinfrGUI
WinfrGUI

Версия 1.2.2

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
r-linux
r-linux

Версия 6.3 build 191230

Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4

Оценок пока нет
Hetman RAID Recovery
Hetman RAID Recovery

Версия 2.3

Программа для восстановления RAID-массивов и данных с них

Оценок пока нет
Hetman Data Recovery Pack
Hetman Data Recovery Pack

Версия 4.4

Пакет программ для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Stellar Data Recovery
Stellar Data Recovery

Версия 10.0.0.0

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Recoverit
Wondershare Recoverit

Версия 9.5.6

Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
Stellar Phoenix
Stellar Phoenix

Версия 8.0.0.0

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Advanced EFS Data Recovery
Advanced EFS Data Recovery

Версия 4.50.51

Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
PC Inspector File Recovery
PC Inspector File Recovery

Версия 4.0

Бесплатная программа для восстановления утраченных/удаленных данных с любых типов накопителей

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (17)