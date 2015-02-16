В данном списке представлены программы для замены Zero Assumption Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zero Assumption Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Zero Assumption Recovery.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zero Assumption Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Zero Assumption Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zero Assumption Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 17 программ
Версия 7.2
Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных
Версия 1.55.0.133
Программа для восстановления файлов с жесткого диска
Версия 23
Программа для восстановления разделов и файлов
Версия 9.5.191810
Программа для восстановления данных
Версия 26.0.3
Программа для восстановления файлов
Версия 20.1.0
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 1.2.2
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 3.5
Восстановление данных с флешек и карт памяти
Версия 6.3 build 191230
Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4
Версия 2.3
Программа для восстановления RAID-массивов и данных с них
Версия 4.4
Пакет программ для восстановления данных
Версия 10.0.0.0
Программа для восстановления файлов
Версия 9.5.6
Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов
Версия 8.0.0.0
Программа для восстановления данных
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов
Версия 4.50.51
Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS
Версия 4.0
Бесплатная программа для восстановления утраченных/удаленных данных с любых типов накопителей