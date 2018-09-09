В данном списке представлены программы для замены YUMI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на YUMI, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены YUMI.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на YUMI, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены YUMI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на YUMI, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 2.0.3.9
Программа для создания загрузочных флешек
Версия 4.15
Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD
Версия 2.21
Программа для создания загрузочных флешек
Версия 1.5.1006
Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN
Версия 702.0.0
Программа для создания загрузочных флешек и жестких дисков
Версия 1.10
Установка Windows с USB-флешки
Версия 3.6.1.0
Программа для создания загрузочных USB-флешек
Версия 2.0
Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители
Версия 1.0.0
Программа для создания и записи img-образов на носители
Версия 1.13.0000
Программа для создания загрузочных USB-носителей