SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги YUMI

В данном списке представлены программы для замены YUMI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на YUMI, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Universal USB Installer
Universal USB Installer

Версия 2.0.3.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Rufus
Rufus

Версия 4.15

Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Easy2Boot
Easy2Boot

Версия 2.21

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ImageUSB
ImageUSB

Версия 1.5.1006

Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
UNetBootin
UNetBootin

Версия 702.0.0

Программа для создания загрузочных флешек и жестких дисков

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB

Версия 1.10

Установка Windows с USB-флешки

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
WinUSB
WinUSB

Версия 3.6.1.0

Программа для создания загрузочных USB-флешек

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder

Версия 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WinToFlash
WinToFlash

Версия 1.13.0000

Программа для создания загрузочных USB-носителей

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (31)