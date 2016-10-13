В данном списке представлены программы для замены XYplorer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на XYplorer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены XYplorer.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на XYplorer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены XYplorer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на XYplorer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 11.58
Самый популярный файловый менеджер
Версия 2.3.57.140
Файловый менеджер для Windows с классическим двухпанельным интерфейсом
Версия 0.8.4
Бесплатный файловый менеджер для Windows
Версия 2018.770.32
Бесплатный файловый менеджер для Windows
Версия 3.36.0.9
Файловый менеджер для организации и управления файлами и папками