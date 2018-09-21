SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги X-Mouse Button Control

В данном списке представлены программы для замены X-Mouse Button Control. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на X-Mouse Button Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Automatic Mouse And Keyboard
Automatic Mouse And Keyboard

Версия 6.7.9.2

Программа для записи и воспроизведения движений и кликов мышью

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (19)
Mouse Clicker
Mouse Clicker

Версия 2.4.0.2

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
Advanced Key and Mouse Recorder
Advanced Key and Mouse Recorder

Версия 4.4

Advanced Key and Mouse Recorder - клики мыши.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (130)