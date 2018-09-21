В данном списке представлены программы для замены X-Mouse Button Control. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на X-Mouse Button Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены X-Mouse Button Control.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на X-Mouse Button Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены X-Mouse Button Control. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на X-Mouse Button Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 6.7.9.2
Программа для записи и воспроизведения движений и кликов мышью
Версия 2.4.0.2
Программа для имитации кликов мышью
Версия 4.4
Advanced Key and Mouse Recorder - клики мыши.