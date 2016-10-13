SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WizTree

В данном списке представлены программы для замены WizTree. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WizTree, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

WinDirStat
WinDirStat

Версия 2.9.3

Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
TreeSize
TreeSize

Версия 4.8.1

Программа для анализа дискового пространства

Оценок пока нет
SpaceSniffer
SpaceSniffer

Версия 2.2.0.27

Программа для анализа занятого дискового пространства

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Disk Usage Analyzer
Disk Usage Analyzer

Версия 2.2.1

Программа для контроля использования накопителей

Оценок пока нет
Folder Size
Folder Size

Версия 5.3.0.2

Программа для анализа занятого дискового пространства

Оценок пока нет
SequoiaView

Версия 1.3

Русификация очень полезной программы Sequoia

Оценок пока нет