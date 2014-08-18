SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Wise Registry Cleaner

В данном списке представлены программы для замены Wise Registry Cleaner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Wise Registry Cleaner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Privacy Eraser Free
Privacy Eraser Free

Версия 6.31.2

Программа для удаления мусора с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (8)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
Reg Organizer
Reg Organizer

Версия 9.95

Программа для чистки компьютера

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
HDCleaner
HDCleaner

Версия 2.091

Программа для очистки жесткого диска от мусора

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
jv16 PowerTools
jv16 PowerTools

Версия 7.5.0.1463

Программа для очистки ПК от мусора, обновления и удаления программ, чистки реестра, поиска файлов на компьютере

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Glary Utilities
Glary Utilities

Версия 5.175.0.203

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Easy Service Optimizer
Easy Service Optimizer

Версия 1.2

Программа для оптимизации работы Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)
Ускоритель Компьютера
Ускоритель Компьютера

Версия 4.0

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (8)
PC Win Booster
PC Win Booster

Версия 10.3.7.339

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Windows 7 Manager
Windows 7 Manager

Версия 5.1.9

Оптимизация, настройка и очистка Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (13)
Vit Registry Fix
Vit Registry Fix

Версия 12.9.4

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Toolwiz Care
Toolwiz Care

Версия 3.1.0.5500

Toolwiz Care - программа для ускорения ПК.

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Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed

Версия 9.0

Ускорение компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)