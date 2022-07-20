Wise Program Uninstaller - утилита для полной деинсталляции нежелательного программного обеспечения. Поддерживает работу Windows 8, удаляет полностью установленные программы и их следы, имеют опцию восстановления поврежденных установок. Программа бесплатна для частного использования и отлично подойдет для начинающих и продвинутых пользователей.

Возможности Wise Program Uninstaller:

Поиск оставшихся компонентов/файлов от программ после их удаления.

Комбинированное удаление безопасное/принудительное.

Функция восстановления программы

Поддержка нескольких языков



