Wise Program Uninstaller - утилита для полной деинсталляции нежелательного программного обеспечения. Поддерживает работу Windows 8, удаляет полностью установленные программы и их следы, имеют опцию восстановления поврежденных установок. Программа бесплатна для частного использования и отлично подойдет для начинающих и продвинутых пользователей.
Возможности Wise Program Uninstaller:
Поиск оставшихся компонентов/файлов от программ после их удаления.
Комбинированное удаление безопасное/принудительное.
Функция восстановления программы
Поддержка нескольких языков