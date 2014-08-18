SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Wise Disk Cleaner

В данном списке представлены программы для замены Wise Disk Cleaner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Wise Disk Cleaner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 22 программы

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Advanced System Care
Advanced System Care

Версия 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Privacy Eraser Free
Privacy Eraser Free

Версия 6.31.2

Программа для удаления мусора с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (8)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
IObit Uninstaller
IObit Uninstaller

Версия 16.0.0.34

Программа для чистого удаления программ Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Uninstall Tool
Uninstall Tool

Версия 3.8.2

Программа для удаления программ

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
Smart Game Booster
Smart Game Booster

Версия 5.3

Ускорение работы компьютера в играх

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (26)
HDCleaner
HDCleaner

Версия 2.091

Программа для очистки жесткого диска от мусора

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
System Ninja
System Ninja

Версия 3.2.10

Программа для удаления мусора с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
jv16 PowerTools
jv16 PowerTools

Версия 7.5.0.1463

Программа для очистки ПК от мусора, обновления и удаления программ, чистки реестра, поиска файлов на компьютере

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Total Uninstall
Total Uninstall

Версия 6.26.0

Программа для чистого удаления приложений в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
RegCleaner
RegCleaner

Версия 4.3.0.780

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
TuneUp Utilities 2014
TuneUp Utilities 2014

Версия 14.0.1000.340

Программа для ускорения и очистки Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (12)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
System Mechanic
System Mechanic

Версия 14.5.2

Ускорить и очистить Windows

Оценок пока нет
Toolwiz Care
Toolwiz Care

Версия 3.1.0.5500

Toolwiz Care - программа для ускорения ПК.

Оценок пока нет
Agomo
Agomo

Версия 1.00.5976

Agomo - новый облачный сервис от Piriform

Оценок пока нет
Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed

Версия 9.0

Ускорение компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)