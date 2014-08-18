SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WinTools

В данном списке представлены программы для замены WinTools. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinTools, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
HWMonitor
HWMonitor

Версия 1.68

Программа для мониторинга параметров устройств компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
BleachBit
BleachBit

Версия 6.0.4

Программа для очистки компьютера от мусора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Process Hacker
Process Hacker

Версия 2.39 r124

Программа для мониторинга и управления запущенными процессами Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (24)
Sysinternals Suite
Sysinternals Suite

Версия 06.27.2023

Пакет полезных служебных утилит для Windows

Оценок пока нет
Glary Utilities
Glary Utilities

Версия 5.175.0.203

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
System Mechanic
System Mechanic

Версия 14.5.2

Ускорить и очистить Windows

Оценок пока нет
Ashampoo WinOptimizer
Ashampoo WinOptimizer

Версия 11.00.00

Оптимизация Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed

Версия 9.0

Ускорение компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)