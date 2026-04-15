WinLocker — программа для автоматической блокировки рабочего стола Windows, заменяющая штатный механизм, отключенный групповыми политиками.

Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (поддерживаются 32-битные и 64-битные версии) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы WinLocker

Замена штатной блокировки рабочего стола. В корпоративных сетях администраторы часто отключают стандартную блокировку, что создает риск несанкционированного доступа при отходе пользователя от компьютера. WinLocker полностью берёт на себя управление блокировкой, не полагаясь на встроенные механизмы Windows. Программа отслеживает бездействие пользователя и блокирует сеанс даже в тех случаях, когда стандартные настройки недоступны или заблокированы.

Управление через значок в системном трее. После запуска программа сворачивается в область уведомлений, где отображается значок-индикатор. Двойной клик левой кнопкой мыши переключает состояние блокировки: программа показывает всплывающую подсказку с информацией о текущем режиме.

Настройка времени простоя перед блокировкой. Правый клик по значку открывает меню, где пользователь может задать интервал бездействия, после которого сработает блокировка. Доступны предустановленные значения или ручной ввод. Это полезно в разных сценариях: на рабочем месте можно установить 5 минут, а при просмотре презентации — временно увеличить интервал или вовсе отключить автоматическую блокировку.

Полное отключение блокировки на заданный период. Контекстное меню позволяет приостановить работу WinLocker на определённое время: 15 минут, час, до следующей перезагрузки или на неограниченный срок. При этом программа продолжает работать в фоне, но не блокирует экран. Это удобно во время длительных операций, загрузки файлов или просмотра видео, когда нежелательно, чтобы компьютер автоматически закрывался.

Включение автозапуска программы прямо из меню значка. WinLocker позволяет настроить автоматический старт вместе с Windows без необходимости редактировать реестр или планировщик заданий. Достаточно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню значка в трее, и программа будет запускаться при каждой загрузке системы. При необходимости автозапуск так же легко отключается одним кликом. Это делает программу полностью автономной и не требующей ручного запуска после перезагрузки.

Как пользоваться WinLocker?

Программа крайне проста в использовании и подойдет даже неопытным пользователям. Вот что нужно сделать, чтобы начать пользоваться WinLocker:

Программу нужно скачать и запустить. Никакой установки не происходит, поскольку WinLocker работает портативно. Значок программы появится в трее, и именно оттуда происходит настройка. Да, язык английский, но WinLocker имеет всего 6 кнопок. Первая — Disable. Она выключает программу. Вторая — Auto Start. С помощью нее можно настроить запуск программы вместе с ОС. Две последних — About, которая показывает информацию о версии и разработчике, и Exit, с помощью которой можно выйти из программы. С помощью оставшихся двух кнопок настраивается время, через которое экран будет заблокирован, и время, в течение которого программа не будет блокировать экран. После установки всех необходимых параметров программа будет работать в фоновом режиме, и заранее уведомит пользователя о том, что скоро экран будет заблокирован.

В целом, это все настройки, которые доступны пользователю. Их мало, но больше и не нужно. Программа полностью выполняет свои функции, не нагружает компьютер и не перегружает пользователя сложными опциями.