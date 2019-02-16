SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Windows Update Blocker

В данном списке представлены программы для замены Windows Update Blocker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Windows Update Blocker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

StopUpdates10
StopUpdates10

Версия 4.8.2026.729

Программа для отключения обновлений Windows 7/8/10

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (9)
Kill-Update
Kill-Update

Версия 1.1.0

Программа для отключения обновлений в Windows 10 и 11

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Win Updates Disabler
Win Updates Disabler

Версия 1.4

Программа для отключения обновлений и других функций Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (23)