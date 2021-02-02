SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Windows Privacy Dashboard

В данном списке представлены программы для замены Windows Privacy Dashboard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Windows Privacy Dashboard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

ShutUp10
ShutUp10

Версия 3.6.1135

Программа для настройки Windows 10

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (6)
W10Privacy
W10Privacy

Версия 6.3.0.2

Твикер для настройки ОС Windows 7 и выше

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Spybot — Search & Destroy
Spybot — Search & Destroy

Версия 2.9

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Destroy Windows 10 Spying
Destroy Windows 10 Spying

Версия 1.6 Build 722

Программа для отключения функций отслеживания действий пользователя в Windows 10

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
Ultimate Windows Tweaker
Ultimate Windows Tweaker

Версия 4.8

Программа для тонкой настройки Windows 10

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)