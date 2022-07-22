Windows 11 Manager — программа для настройки ряда параметров, оптимизации и управления различными аспектами функционирования операционной системы Windows 11. Это условно-бесплатное приложение, которым можно пользоваться бесплатно в течение 20 дней. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции Windows 11 Manager

Windows 11 Manager является программным комплексом, состоящим из небольших служебных утилит, общее число которых составляет порядка 50 единиц. Большинство из них могут работать самостоятельно (можно запускать отдельно от основного приложения из папки установки программы), потому пользователям доступна возможность вывода ярлыков часто используемых утилит на рабочий стол для их последующего быстрого запуска.

Все утилиты, входящие в пакет Windows 11 Manager, для удобства разбиты на 7 категорий:

Информация

Здесь собраны утилиты для получения технических сведений о компьютере и операционной системе:

Информация о системе. Подробные сведения о программном и аппаратном обеспечении компьютера с возможностью формирования отчетов в виде HTML-файла.

Мониторинг оборудования. Сведения о текущих рабочих параметрах основных вычислительных компонентов компьютера.

Диспетчер процессов. Управление запущенными процессами. Также предусмотрена функция поиска процессов по открытым окнам.

Центр восстановления. Диагностики операционной системы и устранение часто встречающихся неисправностей.

Очистка. Удаление временных файлов и прочего мусора с жестких дисков.

Мастер оптимизации. При помощи этой утилиты можно настроить различные системные параметры и выполнить оптимизацию системы.

Оптимизация

Сюда входят утилиты для обслуживания компьютера и настройки ряда системных параметров, влияющих на производительность:

Ускорение работы системы. Сборник твиков для изменения параметров Windows, активации/деактивации системных функций, настройки встроенных UWP-приложений.

Конфигурация загрузки. Утилита, позволяющая настроить загрузчик Windows 11 в лице файла «winload.efi», а также добавить новые загрузчики от Win NT до Win 11 на любой из разделов диска.

Управление автозапуском. Редактирование списка автозагрузки.

Менеджер служб. Просмотр сведений и управление системными службами Windows с возможностью их поиска по имени. Отсюда же можно управлять (останавливать выполнение, исключать из загрузки, удалять) файлами драйверов, привязанных к системным и пользовательским службам.

Планировщик задач. Это урезанный аналог системного приложения «Планировщик задач Windows», откуда можно отключать и удалять существующие задачи и создавать свои собственные.

Очистка

В этом разделе представлены утилиты для:

Анализа данных на диске (количество файлов и папок, их размеры и т.д.);

«Умного» удаления программ (вместе со следами их пребывания на компьютере);

Очистки рабочего стола (перемещение неиспользуемых ярлыков и файлов в указанную папку);

Поиска дублирующихся файлов на компьютере с возможностью последующего их удаления, перемещения и т.д.;

Сжатия реестра (дефрагментация файла реестра);

Удаления временных файлов из папки WinSxS;

Удаления UWP-приложений, в т.ч. встроенных в систему (например, Xbox Game UI).

Удаления ненужных файлов;

Очистки реестра (удаления ошибочных записей).

Настройка

В эту категорию в основном входят утилиты-твикеры для тонкой настройки различных системных параметров:

Настройка системы. Самая крупная в плане количества твиков утилита, позволяющая тонко настроить «Проводник», Панели задач, рабочий стол, меню «Пуск» и многое другое.

Настройка проводника. Дополнительные твики для настройки «Проводника».

Контекстное меню. Здесь можно отредактировать контекстное меню, вызываемое при правом клике мышкой над различными объектами в «Проводнике»: файлами определенных типов, папками, ярлыками, дисками и т.д.

Визуальная настройка. Ряд твиков для настройки отдельных компонентов графической оболочки Windows: шрифты, системные значки, цвета папок, темы, экран блокировки и многое другое.

Редактор меню «Win + X». Отсюда в можно отредактировать и расширить новыми пунктами контекстное меню, вызываемое комбинацией клавиш «Win + X» при клике правой кнопкой мыши по значку «Пуск».

Менеджер горячих клавиш. Позволяет задать комбинацию клавиш, действующих глобально (как, например, «Ctrl + C»), для быстрого открытия файлов и папок, запуска программ, перехода по ссылкам в браузере по умолчанию и т.д.

Ярлык запуска. Утилита позволяет добавить программы, которые впоследствии можно будет запускать из системного приложения «Выполнить» путем ввода команды.

Безопасность

Утилиты и твики для настройки системных приложений и компонентов, отвечающих за безопасность, конфиденциальность и связанных с этим функций Windows 11:

Безопасность системы. Твики, позволяющие, например, заблокировать возможность установку программ на компьютер, отключить «Защитник Windows», «Контроль учетных записей» и многое другое.

Параметры защиты. Отсюда можно настроить отображение в «Панели управления» любых его разделов/подразделов.

Диски и программы. Скрытие и блокировка доступа к дискам, файлам и папкам, запрет запуска программ.

Файлы и папки. Шифрование любых файлов и папок, а также их безвозвратное удаление.

Диспетчер устройств. Это аналог системного «Диспетчера устройств», но с возможностью пакетного удаления/отключения/включения устройств.

Восстановление файлов. Восстановление удаленных и поврежденных файлов.

Сеть

Сюда вошел ряд сетевых утилит и твиков для настройки системных функций, связанных с работой в сети:

Сеть. Настройка удаленного рабочего стола и общих сетевых ресурсов.

Переключить IP. Создание профилей с настройками для сетевых адаптеров для последующего быстрого переключения между ними.

Сетевые инструменты. Различные сетевые утилиты, в т.ч. сканер IP-адресов и портов.

Менеджер URL. Редактирование файла «hosts», а также создание «черного» списка URL для их блокировки в браузере.

Настройки Wi-Fi. Настройка параметров беспроводных подключений и сканирование точек доступа Wi-Fi.

Сетевой монитор. Отображение сведений о сетевых программах.

Утилиты

В этом разделе собраны небольшие вспомогательные утилиты, в т.ч.:

Утилиты Windows. Запуск практически всех доступных в Windows системных инструментов, открытие окон с настройками системы и т.д.

Разделитель файлов. Программа позволяет разбить файл на несколько частей заданного размера.

Супер копирование. Ручное и автоматическое (резервное) копирование данных с предварительно заданными параметрами.

Инструменты реестра. Утилита для управления реестром с возможностью поиска ключей и их редактирования.