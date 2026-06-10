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Windows 11

Windows 11

Бесплатная официальная сборка Windows 11 для установки на ПК и ноутбуки

5,0 (1)
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Актуальная версия 26H1
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История изменений

Версия 26H1

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