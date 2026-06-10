Windows 11 — актуальная операционная система от компании Microsoft. Работает на ПК, ноутбуках и планшетах. Распространяется бесплатно, но без активации имеет некоторые ограничения. В отличие от предыдущих версий ОС, Windows 11 активно поддерживается Microsoft и получает свежие обновления, которые касаются как функционала, так и безопасности.
Почему стоит скачать образ Windows 11 у нас?
На просторах интернета можно найти много различных вариантов образов Windows 11, однако не все из них безопасны, бесплатны или вообще доступны для скачивания.
Вот почему стоит скачать ISO-образ Windows 11 у нас:
Безопасность. Мы предоставляем официальный образ без вирусов, троянов и любого вредоносного кода. Сам файл является полностью безопасным, не скачивает дополнительные файлы и не вредит работе ПК.
Скорость. Загрузка образа зависит только от интернета пользователя и не содержит никаких дополнительных ограничений.
Легальность. Образ предоставлен в строгом соответствии с лицензией Microsoft. После установки ОС можно пользоваться оригинальной версией Windows без пиратских модификаций, не переживая за совместимость с обновлениями и драйверами. Операционная система распространяется без ключа активации.
Отсутствие оплаты. Образ Windows 11 абсолютно бесплатен. Не требуется вводить данные карт, оплачивать подписку или покупать ключ активации для установки и ознакомления. Для использования всех предусмотренных функций систему нужно активировать, однако даже неактивированная версия ОС будет работать без нареканий и получать свежие обновления.
Комфорт. Скачивание образа не требует использования специальных программ для обхода блокировок. Достаточно просто скачать файл привычным способом, после чего можно сразу приступать к установке операционной системы или подготовке установочной флешки.
Как установить Windows 11 на ПК?
Установить Windows 11 на ПК можно разными способами, но самым быстрым и удобным является использование таких программ, как Rufus. Именно с помощью этого ПО будет произведена установка. Вот что нужно сделать:
С помощью Rufus можно установить Windows 11, используя загрузочную флешку. Для начала нужно подготовиться: скачать ISO-образ, полностью форматировать флешку объемом не менее 8 ГБ и запустить Rufus.
В поле Устройство нужно выбрать форматированный накопитель, в поле Метод загрузки — выбрать Диск или ISO-образ, а также указать путь к скачанному ранее образу Windows 11 с помощью кнопки Выбрать.
Остальные параметры можно оставить по умолчанию. Для более опытных пользователей есть также дополнительные параметры. Например, можно установить на накопитель систему, которая будет загружаться с флешки, без установки на ПК (может потребоваться накопитель большего объема), выбрать схему раздела, файловую систему и размер кластера.