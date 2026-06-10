Windows 11 — актуальная операционная система от компании Microsoft. Работает на ПК, ноутбуках и планшетах. Распространяется бесплатно, но без активации имеет некоторые ограничения. В отличие от предыдущих версий ОС, Windows 11 активно поддерживается Microsoft и получает свежие обновления, которые касаются как функционала, так и безопасности.

Почему стоит скачать образ Windows 11 у нас?

На просторах интернета можно найти много различных вариантов образов Windows 11, однако не все из них безопасны, бесплатны или вообще доступны для скачивания.

Вот почему стоит скачать ISO-образ Windows 11 у нас:

Безопасность . Мы предоставляем официальный образ без вирусов, троянов и любого вредоносного кода. Сам файл является полностью безопасным, не скачивает дополнительные файлы и не вредит работе ПК.

Скорость . Загрузка образа зависит только от интернета пользователя и не содержит никаких дополнительных ограничений.

Легальность . Образ предоставлен в строгом соответствии с лицензией Microsoft. После установки ОС можно пользоваться оригинальной версией Windows без пиратских модификаций, не переживая за совместимость с обновлениями и драйверами. Операционная система распространяется без ключа активации.

Отсутствие оплаты . Образ Windows 11 абсолютно бесплатен. Не требуется вводить данные карт, оплачивать подписку или покупать ключ активации для установки и ознакомления. Для использования всех предусмотренных функций систему нужно активировать, однако даже неактивированная версия ОС будет работать без нареканий и получать свежие обновления.

Комфорт. Скачивание образа не требует использования специальных программ для обхода блокировок. Достаточно просто скачать файл привычным способом, после чего можно сразу приступать к установке операционной системы или подготовке установочной флешки.

Как установить Windows 11 на ПК?

Установить Windows 11 на ПК можно разными способами, но самым быстрым и удобным является использование таких программ, как Rufus. Именно с помощью этого ПО будет произведена установка. Вот что нужно сделать: