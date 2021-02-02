Windows 10 Manager — программа для настройки параметров и управления различными аспектами работы операционной системы Windows 10. Это условно-бесплатное приложение (в течение 20 дней с момента установки можно использовать бесплатно). Интерфейс имеет поддержку русского языка. Подходит для 32-х и 64-битных систем Windows 10.

Зачем нужна программа Windows 10 Manager?

Программа Windows 10 Manager представляет собой сборник небольших системных/служебных утилит в количестве более 50 единиц. Большинство из них можно запускать отдельно от основного приложения, но удобней делать это из менеджера.

Включенные в состав Windows 10 Manager утилиты разбиты на 7 категорий:

Информация

Сюда входят программы для получения различных сведений о компьютере и операционной системе:

Информация о системе. Подробные сведения об аппаратных средствах (устройствах) компьютера и программном обеспечении с возможностью создания различных системных отчетов.

Мониторинг оборудования. Сведения о текущем состоянии (состояние, напряжение, загрузка и т.д.) вычислительных компонентов ПК: процессор, ОЗУ, диски, видеокарта и другие.

Диспетчер процессов. Просмотр и управление запущенными процессами.

Центр восстановления. Утилита для диагностики системы и устранения различных неисправностей.

Очистка. Программа для удаления различного мусора с жестких дисков.

Мастер оптимизации. Настройка различных системных параметров, оптимизация системы, очистка ПК и другие действия при помощи специального «Мастера» с подсказками для неопытных пользователей.

Оптимизация

В эту категорию включены утилиты для обслуживания компьютера и настройки некоторых системных параметров, влияющих на производительность:

Ускорение работы системы. Утилита-твикер для настройки различных параметров Windows и встроенных приложения, включения/выключения системных функций.

Конфигурация загрузки. Утилита, позволяющая отредактировать BCD-файл загрузчика Windows

Управление автозапуском. Редактирование списка автозагрузки.

Менеджер служб. Управление службами Windows с возможностью их поиска, просмотра файлов драйверов, привязанных к службам, пакетого отключения/включения и т.д.

Планировщик задач. Утилита для редактирования списка задач в системном приложении «Планировщик задач Windows» и создания собственных задач с возможностью их привязки к различным условиям.

Очистка

Здесь представлены различные утилиты для поверхностной и глубокой очистки системы от мусора, для удаления установленных пользователем и некоторых системных (предустановленных) программ, поиска и удаления дубликатов файлов, сжатия и очистки реестра.

Настройка

В этой категории собраны разнообразные утилиты-твикеры для тонкой настройки различных системных параметров и приложений:

Настройка системы. Десятки твиков для настройки «Проводника», панели задач, рабочего стола и много другого.

Настройка проводника. Расширенная настройка файлового менеджера «Проводник».

Контекстное меню. Добавление, удаление и редактирования пунктов контекстного меню, вызываемого правым кликом мыши.

Список переходов. Утилита, позволяющая добавить в панель задач различные ссылки для перехода в папки, открытия настроек Windows, запуска файлов и команд.

Визуальная настройка. Твики для графической оболочки Windows: настройка шрифтов, смена системных иконок, цветов папок, темы, настройка экрана блокировки и многое другое.

Редактор меню «Win + X». Добавление, удаление и редактирование контекстного меню, вызываемого комбинаций клавиш «Win + X» либо при правом клике по значку «Пуск».

Это не полный список утилит, вошедших в данную категорию.

Безопасность

Утилиты и твики для настройки системных приложений, компонентов и функций, отвечающих за безопасность, конфиденциальность и связанных с этим аспектов работы Windows 10:

Безопасность системы. Твики, позволяющие заблокировать возможность выполнения некоторых задач на компьютере (например, установка программ), отключить и настроить «Защитник Windows» и «Контроль учетных записей», настроить авторизацию пользователей в системе.

Параметры защиты. Утилита позволяет скрыть из «Панели управления» практически все доступные в нем разделы/подразделы.

Диски и программы. Отсюда можно скрыть и/или заблокировать доступ к локальным и внешним дискам, файлам и папкам, а также запретить запуск указанных программ.

Файлы и папки. Полезна утилита, позволяющая зашифровать (заблокировать паролем) любые файлы и папки на компьютере, а также выполнить их безвозвратное удаление.

Конфиденциальность. Здесь можно удалить различные сведения, собранные системой о действиях пользователя на компьютере.

Диспетчер устройств. Аналог одноименного системного приложения, но с возможностью пакетного удаления/отключения/включения устройств.

Восстановление файлов. Утилита для восстановления удаленных и поврежденных файлов.

Сеть

Здесь пользователю доступен ряд сетевых утилит и твиков для настройки системных функций, связанных с работой в сети:

Сеть. Настройка удаленного рабочего стола, редактирование списка общих сетевых ресурсов.

Управление Internet Explorer. Тонкая настройка указанного системного браузера.

Переключить IP. Утилита, позволяющая создавать профили с настройками для выбранных сетевых адаптеров и быстро переключаться между ними.

Редактор host. Редактирование системного файла «hosts» с функцией проверки правильности его заполнения (синтаксиса).

Настройки Wi-Fi. Утилита для изменения параметров беспроводных подключений, обнаружения и получения сведений о доступных радом точках доступа Wi-Fi.

Сетевой монитор. Утилиты для получения сведений о программах, передающих/принимающих сетевой трафик.

Сетевые инструменты. Трассировка маршрутов, получение сведений об адресе через сервис «Whois», обратный просмотр DNS (dnslookup), сканер диапазона IP-адресов, сканирование сетевых портов.

Утилиты

В этом разделе собраны небольшие вспомогательные утилиты, среди которых:

Мои задачи. Это ранее упомянутая утилита «Планировщик задач».

Утилиты Windows. Отсюда можно запустить практически все существующие в Windows системные утилиты, открыть настройки системы, перейти в различные разделы «Панели управления» и т.д.

Разделитель файлов. Полезная утилита, позволяющая разделить файл на несколько частей (например, для пересылки по почте по частям).

Супер копирование. Программа для копирования файлов и папок с предварительно заданными пользователем параметрами. Также возможна настройка функции автоматического резервного копирования путем добавления соответствующей команды в «Планировщик задач».

Инструменты реестра. Утилита для поиска разделов, параметров и значений параметров в системном реестре, его резервного копирования и восстановления из ранее созданной резервной копии.