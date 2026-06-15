SoftSalad СОФТСАЛАТ
Windows 10

Windows 10

Бесплатная официальная сборка Windows 10 для установки на ПК и ноутбуки

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 22H2
Скачать с сайта автора
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 22H2

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Windows 10