Windows 10 — операционная система от компании Microsoft, которая работает на ПК, ноутбуках и планшетах. Распространяется бесплатно, но без активации имеет некоторые ограничения. Windows 10 больше не получает обновления безопасности, но совместима с большинством современных программ и игр.
ПОЧЕМУ СТОИТ СКАЧАТЬ ОБРАЗ WINDOWS 10 У НАС?
В интернете можно найти множество образов Windows 10, но не каждый из них безопасно скачивать и устанавливать.
Вот почему стоит скачать ISO-образ Windows 10 у нас:
Безопасность.Наш официальный образ не содержит вредоносный код. Файл сразу готов к работе, не требует дополнительных загрузок, не изменен и полностью соответствует оригинальному образу.
Скорость. Образ можно скачивать с той же скоростью, что и любой другой файл. Показатели ограничены только тарифом провайдера.
Легальность. После установки будет доступна оригинальная операционная система с полноценным функционалом, без модификаций и дополнительных настроек. Windows 10 распространяется без ключа активации.
Отсутствие оплаты. Образ Windows 10 абсолютно бесплатен. Весь функционал системы будет доступен до тех пор, пока не потребуется активация с помощью ключа. Если систему не активировать, в силу вступят незначительные ограничения, однако даже так Windows 10 будет функционировать.
Удобство. Скачивание образа не требует использования специальных программ для обхода блокировок, установки плагинов и оплаты подписок.
КАК УСТАНОВИТЬ WINDOWS 10 НА ПК?
Установить Windows 10 на компьютер можно разными способами, но самым быстрым и удобным является использование программы Rufus. Для примера будет использовано именно это ПО. Вот что нужно сделать:
После скачивания образа и подготовки накопителя объемом не менее 8 Гб, нужно открыть программу и дождаться ее запуска.
Теперь следует отредактировать необходимые параметры. Пункт Устройство нужен для выбора флешки. Пункт Метод загрузки по умолчанию будет содержать значение Диск или ISO-образ, если это не так — нужно выбрать его вручную. С помощью кнопки Выбрать следует указать путь к скачанному Windows 10.
Остальные параметры можно оставить по умолчанию. Для более опытных пользователей есть дополнительные параметры. Например, можно установить на накопитель систему, которая будет загружаться с флешки без установки на ПК (может потребоваться накопитель большего объема), выбрать схему раздела, файловую систему и размер кластера.