Windows 10 — операционная система от компании Microsoft, которая работает на ПК, ноутбуках и планшетах. Распространяется бесплатно, но без активации имеет некоторые ограничения. Windows 10 больше не получает обновления безопасности, но совместима с большинством современных программ и игр.

ПОЧЕМУ СТОИТ СКАЧАТЬ ОБРАЗ WINDOWS 10 У НАС?

В интернете можно найти множество образов Windows 10, но не каждый из них безопасно скачивать и устанавливать.

Вот почему стоит скачать ISO-образ Windows 10 у нас:

Безопасность .Наш официальный образ не содержит вредоносный код. Файл сразу готов к работе, не требует дополнительных загрузок, не изменен и полностью соответствует оригинальному образу.

Скорость . Образ можно скачивать с той же скоростью, что и любой другой файл. Показатели ограничены только тарифом провайдера.

Легальность . После установки будет доступна оригинальная операционная система с полноценным функционалом, без модификаций и дополнительных настроек. Windows 10 распространяется без ключа активации.

Отсутствие оплаты . Образ Windows 10 абсолютно бесплатен. Весь функционал системы будет доступен до тех пор, пока не потребуется активация с помощью ключа. Если систему не активировать, в силу вступят незначительные ограничения, однако даже так Windows 10 будет функционировать.

Удобство. Скачивание образа не требует использования специальных программ для обхода блокировок, установки плагинов и оплаты подписок.

КАК УСТАНОВИТЬ WINDOWS 10 НА ПК?

Установить Windows 10 на компьютер можно разными способами, но самым быстрым и удобным является использование программы Rufus. Для примера будет использовано именно это ПО. Вот что нужно сделать: