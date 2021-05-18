В данном списке представлены программы для замены Vyzor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Vyzor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Vyzor.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Vyzor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Vyzor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Vyzor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 4.1
Программа для трансляции видео с экрана смартфона на ПК
Версия 1.3.7
Программа для управления Android-смартфонами.
Версия 3.7.1.2
Программа для удаленного управления смартфонами Android и iOS
Версия 1.6.0.3
Программа для стриминга экрана телефона на компьютер