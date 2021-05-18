Vyzor представляет собой программу для отображения экрана смартфона на ПК и управления устройствами Android. Доступен английский язык интерфейса. Программа работает на операционных системах Windows 10 и Windows 11, поддерживая как 32-битную, так и 64-битную архитектуру.

Зачем нужна программа Vyzor

Работа с мобильными устройствами часто требует более удобного и функционального взаимодействия, чем этого может позволить небольшой экран смартфона или планшета. Vyzor предоставляет решение для интеграции мобильного устройства в рабочую среду компьютера. Вот основные задачи, с которыми справляется Vyzor:

Удобное управление мобильным устройством. Пользователям, которым необходимо длительно работать с приложениями или контентом на мобильном устройстве, программа предлагает комфортную альтернативу. Отображение экрана устройства на мониторе компьютера позволяет видеть детали более четко. Управление с помощью клавиатуры и мыши компьютера снижает утомляемость, особенно по сравнению с использованием сенсорного ввода. Это повышает эффективность взаимодействия, особенно при выполнении задач, требующих точности или длительного времени.

Демонстрация мобильного экрана в реальном времени. Vyzor подходит для ситуаций, когда требуется показать происходящее на экране мобильного устройства аудитории или удаленному собеседнику. Изображение с устройства транслируется на экран компьютера. Это изображение можно использовать в программах для видеоконференций или демонстрировать напрямую. Функция полезна для презентаций приложений, онлайн-обучения, технической поддержки или совместного просмотра контента.

Запись действий и происходящего на экране мобильного устройства. При необходимости зафиксировать последовательность действий, создать обучающий ролик или сохранить происходящее на экране, программа предоставляет встроенные средства записи. Весь процесс взаимодействия с устройством, отображаемый на компьютере, может быть записан в видеофайл. Это исключает необходимость использования специализированных инструментов записи на самом мобильном устройстве, часто ограниченных в возможностях или требующих получения специальных прав.

Создание скриншотов экрана мобильного устройства с компьютера. Для быстрого сохранения текущего состояния экрана мобильного устройства программа позволяет делать скриншоты. Изображение захватывается напрямую с трансляции на компьютер. Это удобно для документирования интерфейсов, сохранения важной информации или фиксации ошибок. Скриншоты сохраняются на жестком диске компьютера в распространенных графических форматах, готовые к дальнейшему использованию.

Доступ к мобильному устройству при физических ограничениях взаимодействия. В случаях, когда прямое управление мобильным устройством затруднено, программа обеспечивает альтернативный доступ. Управление устройством полностью осуществляется с компьютера через клавиатуру и мышь. Это актуально, если устройство закреплено на стенде, используется для показа информации или доступ к нему физически неудобен в данный момент. Программа поддерживает постоянную связь, обеспечивая полный контроль.

Синхронизация буфера обмена между компьютером и мобильным устройством. Для упрощения обмена текстовой информацией программа может синхронизировать буфер обмена. Текст, скопированный на компьютере, становится доступен для вставки на мобильном устройстве, и наоборот. Это устраняет необходимость ручной пересылки фрагментов текста между устройствами через мессенджеры или почту, экономя время и повышая удобство при работе с текстами.

Использование ресурсов компьютера для взаимодействия с мобильными приложениями. Некоторые задачи удобнее выполнять, используя вычислительную мощность и периферию компьютера. Программа позволяет запускать и использовать мобильные приложения на экране компьютера, управляя ими клавиатурой и мышью. Это может быть полезно для работы с приложениями, требующими интенсивного ввода, длительного использования или не имеющими полноценных десктопных аналогов. Устройство при этом остается подключенным и доступным для других задач.

Функции и возможности программы Vyzor

Vyzor обладает широким набором опций, которые помогают управлять устройствами Android. Вместе с тем, программа имеет лаконичный и понятный интерфейс, что будет плюсом для неопытных пользователей. Вот основные функции и возможности программы Vyzor:

Установка беспроводного соединения по Wi-Fi или проводного через USB. Программа поддерживает два основных режима подключения к мобильному устройству. Беспроводное подключение осуществляется через Wi-Fi, обеспечивая мобильность устройства в пределах зоны покрытия сети. Проводное подключение через USB-кабель обеспечивает максимально стабильную и быструю передачу данных, а также возможность зарядки устройства.

Отображение экрана мобильного устройства в отдельном окне на компьютере. Основная функция программы — передача видеопотока с экрана мобильного устройства в реальном времени. Изображение отображается в отдельном окне приложения на рабочем столе Windows. Размер окна можно изменять, масштабируя изображение для удобства просмотра. Качество отображения регулируется в настройках программы, балансируя между четкостью изображения и нагрузкой на сеть при беспроводном подключении.

Полнофункциональное управление устройством с компьютера. Пользователь может полностью контролировать мобильное устройство с компьютера. Щелчки левой кнопкой мыши эмулируют касания на сенсорном экране. Правая кнопка мыши эмулирует нажатие кнопки "Назад". Колесико мыши или жесты на тачпаде обеспечивают прокрутку. Клавиатура компьютера используется для ввода текста в поля на мобильном устройстве. Поддерживаются и другие клавиши для эмуляции системных действий.

Запись видео экрана мобильного устройства. Программа включает встроенный инструмент для захвата видео с экрана устройства. Запись запускается и останавливается нажатием кнопки в интерфейсе программы. Пользователь выбирает качество видео, частоту кадров и путь сохранения файла. Записанное видео сохраняется в удобном формате, готовое к просмотру с помощью стандартных медиаплееров или редактированию.

Создание скриншотов экрана мобильного устройства. Для моментального сохранения изображения текущего экрана мобильного устройства предусмотрена функция создания скриншота. Скриншот делается нажатием соответствующей кнопки в интерфейсе программы. Изображение автоматически сохраняется на жестком диске компьютера в указанную папку в формате PNG. Это позволяет быстро документировать информацию без использования самого мобильного устройства.

Синхронизация текста буфера обмена между устройствами. Программа может настроить автоматическую или ручную синхронизацию содержимого буфера обмена. Когда функция активна, текст, скопированный на компьютере, становится доступен для вставки в любое текстовое поле на подключенном мобильном устройстве. Также текст, скопированный на мобильном устройстве, становится доступен для вставки на компьютере. Это ускоряет обмен текстовой информацией.

Вращение отображаемого экрана и настройка качества. Для корректного отображения интерфейса мобильного приложения программа позволяет поворачивать изображение в окне. Это актуально для приложений, требующих альбомной ориентации. В настройках программы доступна регулировка качества видеопотока, влияющая на четкость изображения и плавность обновления. Пользователь настраивает параметры в зависимости от возможностей сети и личных предпочтений.

Заключение

Vyzor предлагает практичное и функциональное решение для отображения и управления устройствами Android с помощью ПК. Ключевые преимущества программы включают удобное управление мобильным устройством с использованием клавиатуры и мыши, возможность демонстрации экрана в реальном времени, простоту записи видео и создания скриншотов. Поддержка как беспроводного, так и проводного подключения обеспечивает гибкость использования, а функция синхронизации буфера обмена упрощает обмен данными.