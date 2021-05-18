Vyzor представляет собой программу для отображения экрана смартфона на ПК и управления устройствами Android. Доступен английский язык интерфейса. Программа работает на операционных системах Windows 10 и Windows 11, поддерживая как 32-битную, так и 64-битную архитектуру.
Зачем нужна программа Vyzor
Работа с мобильными устройствами часто требует более удобного и функционального взаимодействия, чем этого может позволить небольшой экран смартфона или планшета. Vyzor предоставляет решение для интеграции мобильного устройства в рабочую среду компьютера. Вот основные задачи, с которыми справляется Vyzor:
- Удобное управление мобильным устройством. Пользователям, которым необходимо длительно работать с приложениями или контентом на мобильном устройстве, программа предлагает комфортную альтернативу. Отображение экрана устройства на мониторе компьютера позволяет видеть детали более четко. Управление с помощью клавиатуры и мыши компьютера снижает утомляемость, особенно по сравнению с использованием сенсорного ввода. Это повышает эффективность взаимодействия, особенно при выполнении задач, требующих точности или длительного времени.
- Демонстрация мобильного экрана в реальном времени. Vyzor подходит для ситуаций, когда требуется показать происходящее на экране мобильного устройства аудитории или удаленному собеседнику. Изображение с устройства транслируется на экран компьютера. Это изображение можно использовать в программах для видеоконференций или демонстрировать напрямую. Функция полезна для презентаций приложений, онлайн-обучения, технической поддержки или совместного просмотра контента.
- Запись действий и происходящего на экране мобильного устройства. При необходимости зафиксировать последовательность действий, создать обучающий ролик или сохранить происходящее на экране, программа предоставляет встроенные средства записи. Весь процесс взаимодействия с устройством, отображаемый на компьютере, может быть записан в видеофайл. Это исключает необходимость использования специализированных инструментов записи на самом мобильном устройстве, часто ограниченных в возможностях или требующих получения специальных прав.
- Создание скриншотов экрана мобильного устройства с компьютера. Для быстрого сохранения текущего состояния экрана мобильного устройства программа позволяет делать скриншоты. Изображение захватывается напрямую с трансляции на компьютер. Это удобно для документирования интерфейсов, сохранения важной информации или фиксации ошибок. Скриншоты сохраняются на жестком диске компьютера в распространенных графических форматах, готовые к дальнейшему использованию.
- Доступ к мобильному устройству при физических ограничениях взаимодействия. В случаях, когда прямое управление мобильным устройством затруднено, программа обеспечивает альтернативный доступ. Управление устройством полностью осуществляется с компьютера через клавиатуру и мышь. Это актуально, если устройство закреплено на стенде, используется для показа информации или доступ к нему физически неудобен в данный момент. Программа поддерживает постоянную связь, обеспечивая полный контроль.
- Синхронизация буфера обмена между компьютером и мобильным устройством. Для упрощения обмена текстовой информацией программа может синхронизировать буфер обмена. Текст, скопированный на компьютере, становится доступен для вставки на мобильном устройстве, и наоборот. Это устраняет необходимость ручной пересылки фрагментов текста между устройствами через мессенджеры или почту, экономя время и повышая удобство при работе с текстами.
- Использование ресурсов компьютера для взаимодействия с мобильными приложениями. Некоторые задачи удобнее выполнять, используя вычислительную мощность и периферию компьютера. Программа позволяет запускать и использовать мобильные приложения на экране компьютера, управляя ими клавиатурой и мышью. Это может быть полезно для работы с приложениями, требующими интенсивного ввода, длительного использования или не имеющими полноценных десктопных аналогов. Устройство при этом остается подключенным и доступным для других задач.
Функции и возможности программы Vyzor
Vyzor обладает широким набором опций, которые помогают управлять устройствами Android. Вместе с тем, программа имеет лаконичный и понятный интерфейс, что будет плюсом для неопытных пользователей. Вот основные функции и возможности программы Vyzor:
- Установка беспроводного соединения по Wi-Fi или проводного через USB. Программа поддерживает два основных режима подключения к мобильному устройству. Беспроводное подключение осуществляется через Wi-Fi, обеспечивая мобильность устройства в пределах зоны покрытия сети. Проводное подключение через USB-кабель обеспечивает максимально стабильную и быструю передачу данных, а также возможность зарядки устройства.
- Отображение экрана мобильного устройства в отдельном окне на компьютере. Основная функция программы — передача видеопотока с экрана мобильного устройства в реальном времени. Изображение отображается в отдельном окне приложения на рабочем столе Windows. Размер окна можно изменять, масштабируя изображение для удобства просмотра. Качество отображения регулируется в настройках программы, балансируя между четкостью изображения и нагрузкой на сеть при беспроводном подключении.
- Полнофункциональное управление устройством с компьютера. Пользователь может полностью контролировать мобильное устройство с компьютера. Щелчки левой кнопкой мыши эмулируют касания на сенсорном экране. Правая кнопка мыши эмулирует нажатие кнопки "Назад". Колесико мыши или жесты на тачпаде обеспечивают прокрутку. Клавиатура компьютера используется для ввода текста в поля на мобильном устройстве. Поддерживаются и другие клавиши для эмуляции системных действий.
- Запись видео экрана мобильного устройства. Программа включает встроенный инструмент для захвата видео с экрана устройства. Запись запускается и останавливается нажатием кнопки в интерфейсе программы. Пользователь выбирает качество видео, частоту кадров и путь сохранения файла. Записанное видео сохраняется в удобном формате, готовое к просмотру с помощью стандартных медиаплееров или редактированию.
- Создание скриншотов экрана мобильного устройства. Для моментального сохранения изображения текущего экрана мобильного устройства предусмотрена функция создания скриншота. Скриншот делается нажатием соответствующей кнопки в интерфейсе программы. Изображение автоматически сохраняется на жестком диске компьютера в указанную папку в формате PNG. Это позволяет быстро документировать информацию без использования самого мобильного устройства.
- Синхронизация текста буфера обмена между устройствами. Программа может настроить автоматическую или ручную синхронизацию содержимого буфера обмена. Когда функция активна, текст, скопированный на компьютере, становится доступен для вставки в любое текстовое поле на подключенном мобильном устройстве. Также текст, скопированный на мобильном устройстве, становится доступен для вставки на компьютере. Это ускоряет обмен текстовой информацией.
- Вращение отображаемого экрана и настройка качества. Для корректного отображения интерфейса мобильного приложения программа позволяет поворачивать изображение в окне. Это актуально для приложений, требующих альбомной ориентации. В настройках программы доступна регулировка качества видеопотока, влияющая на четкость изображения и плавность обновления. Пользователь настраивает параметры в зависимости от возможностей сети и личных предпочтений.
Заключение
Vyzor предлагает практичное и функциональное решение для отображения и управления устройствами Android с помощью ПК. Ключевые преимущества программы включают удобное управление мобильным устройством с использованием клавиатуры и мыши, возможность демонстрации экрана в реальном времени, простоту записи видео и создания скриншотов. Поддержка как беспроводного, так и проводного подключения обеспечивает гибкость использования, а функция синхронизации буфера обмена упрощает обмен данными.